Arne Slot montre à tout le monde qui est le patron de Liverpool – les fans et les joueurs

Si les supporters de Liverpool et Arne Slot n’en sont encore qu’à leurs premiers pas, les premiers signes laissent penser qu’ils vont s’en sortir à merveille. Deux matches, deux victoires, deux clean sheets : aucun manager de Liverpool n’a fait ça depuis Graeme Souness en avril 1991 et, pour remettre les choses en contexte, c’était avant même que la Premier League n’existe.

Oui, il y a encore des imperfections et oui, les prochains jours seront importants pour Liverpool s’il ne veut pas terminer le mercato estival en étant le seul club de première division anglaise à n’avoir recruté aucun joueur. Pour un club avec ses ambitions, le besoin de renforts ne doit pas être occulté par la bonne humeur qui accompagne le début de saison par deux victoires consécutives. Sur le terrain aussi, les défis seront plus grands que ceux de leurs deux premiers adversaires, le promu Ipswich Town et Brentford, qui ont terminé 16e la saison dernière et étaient privés de leur attaquant vedette Ivan Toney, à partir de dimanche prochain avec Manchester United à Old Trafford, où Slot connaîtra un accueil très différent.

Pourtant, l’ambiance à l’intérieur d’Anfield pouvait probablement être jugée par la bande sonore, à la fin de la victoire 2-0 de dimanche contre Brentford, à un moment où il était évident pour tout le monde que le premier match de championnat de Slot au stade de Liverpool resterait dans les mémoires comme un événement heureux.

ALLER PLUS LOIN Le briefing : Liverpool 2 Brentford 0 : la finition de Diaz, le contrôle de Slot, l’importance de Konaté

Jürgen Klopp avait composé la chanson qui convenait à son nom – « Arne Slot, la la la la la » – lorsqu’il avait pris le micro après son dernier match à la tête du club la saison dernière et, en guise de vœux d’adieu, avait demandé au public de s’assurer que son successeur se sente le bienvenu. Quatre-vingt-dix-huit jours plus tard, le Kop s’était exécuté.

Slot a passé les trois quarts du match les mains dans les poches, dégageant une énergie totalement différente. Depuis sa prise de fonction, il a clairement fait savoir qu’il n’y aura pas de coups de poing ou de poings comme le faisait le manager précédent.

On a peut-être trop insisté sur le langage corporel différent. Oui, les fans ont adoré la passion de Klopp. Plus que tout, ils veulent voir une équipe de Liverpool gagnante, qui joue un football rapide, incisif et divertissant et qui a un sens de l’unité au cœur de tout. Et c’est ce qui a été fait ici.

« Tous les anciens entraîneurs (de Liverpool) vous le diront », a déclaré Slot lors de la conférence de presse d’après-match à propos de l’accueil réservé par le public. « Chaque entraîneur qui vient ici ressent la chaleur de ce club et l’appréciation des fans. La chose la plus importante que je dois faire est de m’assurer que nous jouons dans le style que les fans veulent voir. C’est ce que nous essayons de faire. »



Slot se prépare pour le coup d’envoi de son premier match de Premier League à Anfield en tant qu’entraîneur-chef de Liverpool (Michael Regan/Getty Images)

Cela semblait être une déclaration importante, car les fans de Liverpool auraient pu être pardonnés de se demander si l’homme qui a remporté le titre néerlandais 2022-23 avec Feyenoord essaierait d’imposer un style plus lent et davantage basé sur la possession à sa nouvelle équipe.

Au vu des éléments dont nous disposons jusqu’à présent, cela ne sera pas le cas.

La dernière victoire de Liverpool est le fruit du type de football que les supporters aiment voir : courir après leurs adversaires et jouer avec la vitesse, le toucher et la franchise qui ont conduit au premier but de Luis Diaz, sur un corner de Brentford et une échappée qui a débuté dans la surface de réparation de l’équipe locale. C’était, à bien des égards, un classique du genre pour le Liverpool moderne.

Il ne semble pas y avoir grand-chose qui ait changé, juste l’identité de l’homme dans l’abri.

Arne Slot, le nouvel entraîneur de Liverpool

Et cela n’avait pas vraiment d’importance que, pendant que la foule faisait la sérénade au nouvel entraîneur-chef, Trent Alexander-Arnold soit assis sur le banc avec l’expression d’un homme qui n’était pas d’humeur à se joindre à la fête.

Hier, c’était le deuxième match consécutif où Alexander-Arnold était remplacé prématurément par Conor Bradley au poste d’arrière droit. A cette occasion, le sélectionneur intérimaire de l’Angleterre, Lee Carsley, était dans le public, pensant aux matches internationaux du mois prochain contre la République d’Irlande et la Finlande. Le langage corporel d’Alexander-Arnold était tel que Slot est apparu brièvement à ses côtés pour lui donner quelques explications.

« Il n’avait pas l’air très content », a déclaré le Néerlandais aux journalistes. « Je comprends. Tous les joueurs veulent jouer 90 minutes, mais je ne pense pas que les joueurs qui étaient sur le banc au début étaient vraiment contents du choix que j’ai fait. »

« Trent est revenu de l’équipe nationale (après avoir atteint la finale de l’Euro 2024 avec l’Angleterre le 14 juillet). Il a eu quelques semaines de repos, puis il est revenu, et ce n’était que son troisième match. Nous devons prendre soin de lui, car nous avons besoin de lui pour toute la saison, pas seulement pour les premiers matchs. Ce qui est bien pour moi, c’est que j’ai un très bon remplaçant en la personne de Conor. »



Alexander-Arnold a été remplacé par Slot (Michael Regan/Getty Images)

À un moment donné, il ne s’agira plus d’un discours du genre « Il n’est pas Klopp ». Mais pour l’instant, Slot montre rapidement à son nouveau public comment il travaille et, surtout, qu’il est vraiment le Boss. Il a rendu le changement de manager de Liverpool aussi fluide que quiconque aurait pu l’espérer, jusqu’à signer ses notes de programme pour ses débuts officiels à domicile avec « You’ll Never Walk Alone ».

Ce faisant, il a réussi ce que les quatre entraîneurs de Liverpool qui l’ont précédé n’ont pas réussi à faire : remporter ce premier match de Premier League à Anfield. Klopp a fait match nul 1-1 contre Southampton. Brendan Rodgers a fait match nul 2-2 contre Manchester City. La deuxième apparition de Kenny Dalglish sur le banc a également commencé par un 2-2, contre Everton. Roy Hodgson ? C’était 1-1 contre Arsenal lors du premier match de la saison 2010-11, avec un carton rouge pour la nouvelle recrue Joe Cole et le sentiment sous-jacent d’un public totalement incertain quant à son nouvel entraîneur.

Avec cette dernière nomination, c’est différent et ce n’est pas seulement parce que les fans derrière son banc ont brandi une banderole qui souhaitait la bienvenue à Slot à Anfield avec les mots : « Nous te soutenons, Arne. »

Peut-être a-t-il aussi remarqué la banderole déployée avant le coup d’envoi devant le Kop, sur laquelle on pouvait voir cinq managers – Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Dalglish et Klopp – considérés dans ces parages comme des rois d’Anfield. Il n’est pas facile de mériter une place sur l’une de ces banderoles (Gérard Houllier n’a pas été retenu, malgré cinq trophées remportés en six mois en 2001), mais il pourra s’en occuper plus tard.

Tout d’abord, l’ère Slot à Anfield a commencé exactement comme il l’aurait souhaité.

ALLER PLUS LOIN Van Dijk « très calme » sur la situation du contrat de Liverpool

(Photos principales : Sky Sports ; Getty Images)