Arne Slot: les représentants du manager de Feyenoord se préparent à des pourparlers sur l’intérêt de Tottenham | Nouvelles du football

Le représentant d’Arne Slot, Rafaele Pimenta, devrait rencontrer Feyenoord cette semaine pour discuter de son avenir au milieu de l’intérêt de Tottenham.

Pimenta devrait dire à Feyenoord que Slot est intéressé à parler aux Spurs et qu’ils veulent discuter de la façon de le faire sortir de son contrat.

Les Spurs seraient déterminés à obtenir Slot après avoir remporté le titre d’Eredivisie avec Feyenoord cette saison.

Le directeur du club néerlandais, Dennis te Kloese, a confirmé ce week-end qu’il n’y avait pas encore eu d’approche officielle de Tottenham.

L’entraîneur-chef de Feyenoord, Slot, admet que son prochain emploi sera probablement loin de l’Eredivisie et est attiré par la Premier League qu’il décrit comme la meilleure au monde.



Cependant, si une fenêtre d’opportunité se présente à la suite des discussions entre Pimenta et Feyenoord cette semaine, Tottenham pourrait adopter cette approche après le dernier match de la saison des deux clubs ce week-end.

Te Kloese a également affirmé qu’il avait rejeté une approche de Tottenham pour qu’il devienne leur directeur du football.

« Cela ne m’a pas fait envisager de ramasser et de déménager avec la famille », a-t-il déclaré. ESPN. « Je suis venu à Feyenoord pour construire quelque chose de beau, et nous le faisons tous ensemble.

« Nous sommes en route et voulons accomplir encore plus. Ce serait étrange de s’arrêter si tôt à Feyenoord.

« Un départ n’est donc pas une option pour moi pour le moment. Ni professionnellement ni personnellement. Je veux être clair à ce sujet. Tottenham n’arrivera pas. »

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a qualifié son ancien club de « honteux » et a remis en question la décision de confier la « recrue » Ryan Mason à l’intérim.



Il est entendu que, bien que l’incitation financière à rejoindre les Spurs ait été une grande amélioration par rapport à ses conditions actuelles, Te Kloese n’était pas suffisamment convaincu du projet du club pour mettre fin à son travail positif à Feyenoord.

Cependant, l’offre de Te Kloese peut être considérée comme un signal fort de la grande volonté des Spurs de nommer Slot et d’apporter la méthodologie de Feyenoord au club.

Pourquoi Arne s’intégrerait parfaitement aux Spurs

Gary Cotterill de Sky Sports News :

Slot semble avoir ce qu’il faut. Sa qualité d’entraîneur est bien documentée. Ce n’est pas sans raison que Feyenoord cherche désespérément à le garder et Tottenham semble prêt à venir appeler.

Qui est Arne Slot et pourquoi est-il si bien noté ?





Mais on en sait moins sur Slot l’homme. Fente la personne. Il est engageant, poli, très souriant, il a une présence et un charisme chauds – et il est drôle.

Il a aussi un grand cœur. « Il peut être en colère contre ses joueurs, bien sûr », déclare Dennis van Eersel, de la chaîne de télévision nationale néerlandaise RTVqui suit Feyenoord semaine après semaine.

« Mais il met aussi son bras autour d’eux. Ils l’aiment parce qu’il a construit une harmonie au club. »

Il dit qu’un exemple de cela est un incident récent impliquant le capitaine du club Orkun Kokcu.

Il avait de graves problèmes de sommeil qui l’ont déchiré. Ainsi, lorsque le titre a été remporté, Slot l’a repéré ému à l’idée de surmonter ses revers et, malgré toute la folie dans le stade, s’est approché de lui et a passé du temps avec lui et l’a embrassé. « Cela illustre l’émotion humaine et l’empathie qu’il a. »

« L’entraîneur néerlandais le plus offensif depuis Cruyff »

Le journaliste de football néerlandais Marcel van der Kraan a fait l’éloge du style offensif de Slot mais dit qu’il ne sera pas facile pour Tottenham de l’attirer à Londres



Le journaliste de football néerlandais Marcel van der Kraan :

« C’est un très bon entraîneur. J’ai suivi Feyenoord pendant 40 ans. Jamais depuis l’époque de Johan Cruyff à l’Ajax dans les années 1980, il n’y avait eu un entraîneur aussi offensif dans la ligue néerlandaise.

« Cruyff n’a eu que quelques disciples qui l’ont suivi et l’un d’eux était Pep Guardiola.

« Je dirais que Slot est un manager de style Guardiola basé sur tout ce que j’ai vu au cours des deux dernières années. Les fans de Feyenoord ne peuvent pas croire ce qu’ils ont vu pendant cette période. »