Arne Slot: l’entraîneur-chef de Feyenoord reste avec le club néerlandais au milieu des liens avec Tottenham | Nouvelles du football

Arne Slot dit qu’il reste à Feyenoord au milieu de l’intérêt de Tottenham.

Dans une déclaration publiée à Sky Sports Nouvelles par ses représentants, Slot déclare : « J’ai entendu beaucoup de rumeurs sur l’intérêt que d’autres clubs portent à moi.

« Bien que je sois reconnaissant, mon souhait est de rester à Feyenoord et de continuer à travailler sur ce que nous avons créé l’année dernière.

« Il n’y a pas – et il n’y a pas eu – de conversation de transfert et la réunion d’hier (avec Feyenoord) était exclusivement pour une prolongation.

« Toutes les discussions avec le club ont toujours été uniquement dans ce sens. J’attends avec impatience la saison prochaine avec Feyenoord. »

Plus à venir.

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.