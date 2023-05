Arne Slot: Feyenoord craint de perdre son entraîneur au profit de Tottenham cet été | Nouvelles du football

Feyenoord craint de plus en plus de perdre son manager Arne Slot au profit de Tottenham.

Le Néerlandais est parmi les meilleurs prétendants au poste et Feyenoord est de plus en plus résigné à le perdre face aux Spurs.

Feyenoord essaie toujours de faire en sorte que Slot reste après avoir remporté le titre d’Eredivisie – et est prêt à doubler son salaire pour atteindre environ 3,5 millions de livres sterling (4 millions d’euros) par an.

Rapports également dans De Telegraaf en Hollande a récemment affirmé qu’une clause de libération existait dans son contrat, mais elle n’entrera en vigueur que l’année prochaine.

Cependant, cela pourrait constituer la base d’une négociation si les Spurs souhaitent progresser avec un déménagement pour le Néerlandais.

Slot a refusé la possibilité de remplacer Jesse Marsch à Leeds plus tôt dans la saison





Il y a eu des rapports en Angleterre selon lesquels Slot est devenu le favori absolu – mais Sky Sports News a été averti que ce n’était peut-être pas encore le cas.

Les Spurs sont également intéressés par le patron du Celtic Ange Postecoglu, le manager de Brighton Roberto De Zerbi et le patron de Fulham Marco Silva, tandis que Thomas Frank de Brentford a également des admirateurs au club.

Néanmoins, Slot, qui a fait un travail remarquable en remportant le deuxième titre de Feyenoord ce siècle, a vu ses chances de passer en Premier League augmenter considérablement au cours des dernières semaines.

Le manager néerlandais a refusé la possibilité de devenir manager de Leeds plus tôt dans la saison, après le limogeage de Jesse Marsch,

Nagelsmann hors des Spurs en course

Julian Nagelsmann ne sera pas le nouveau manager des Spurs





Sky Sports News a déjà annoncé que Julian Nagelsmann ne serait pas le prochain entraîneur-chef de Tottenham. Des sources ont dit Sky Sports Nouvelles que les Spurs ne l’ont pas rencontré et qu’aucune réunion n’est prévue.

Nagelsmann est respecté par les hauts responsables du club mais il n’est pas pour eux en ce moment.

Les Spurs et Chelsea ont tous deux montré un intérêt initial pour l’ancien patron du Bayern Munich.

