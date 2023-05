Arne Slot a coûté trop cher à Tottenham pour faire bouger le manager

Tottenham Hotspur devra poursuivre sa recherche de direction après qu’Arne Slot de Feyenoord ne soit plus en lice pour le poste. Jeudi, le manager a informé l’équipe du nord de Londres qu’il resterait avec l’équipe néerlandaise. Les Spurs avaient précédemment ciblé Slot, et Feyenoord craignait même qu’il ne quitte le navire.

L’entraîneur clarifie l’air avec une déclaration officielle

L’entraîneur, par l’intermédiaire de représentants, a publié une déclaration sur l’épreuve à Sports du ciel jeudi. « J’ai entendu beaucoup de rumeurs sur l’intérêt d’autres clubs pour moi », a déclaré Slot. « Bien que je sois reconnaissant, mon souhait est de rester à Feyenoord et de continuer à travailler sur ce que nous avons créé l’année dernière. »

« Il n’y a pas – et il n’y a pas eu – de conversation de transfert et la réunion d’hier [with Feyenoord] était exclusivement pour une extension. Toutes les discussions avec le club ont toujours été uniquement dans ce sens. J’attends avec impatience la saison prochaine avec Feyenoord.

Malgré cela, le Courrier quotidien affirme que Slot était, en fait, prêt à rejoindre Tottenham. Il pointe plusieurs faits qui ont montré son intérêt. D’une part, une rupture s’est développée entre Slot et la hiérarchie de Feyenoord alors que le manager n’a pas réussi à réduire l’intérêt pour le travail des Spurs. Cependant, cela aurait coûté plus de 20 millions de dollars à Tottenham pour acquérir le manager néerlandais. Sa clause de libération n’était que d’environ 10 millions de dollars, mais le prix n’a cessé d’augmenter ces derniers jours.

Les initiés de Tottenham soutiennent que les frais du manager n’ont pas effrayé le club.

Arne Slot n’est pas l’homme de Tottenham

La poursuite managériale actuelle de Tottenham semble similaire à la recherche de l’équipe à l’été 2021. Ryan Mason a terminé la saison 2020/21 en tant qu’entraîneur par intérim du club, tout comme il le fait cette saison. Ensuite, les Spurs ont passé des mois à aller de candidat en candidat avant de finalement débarquer le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo. Le manager portugais a fini par être un désastre. Nuno ne serait à la barre que pour 17 matchs au total pour les Spurs.

Avance rapide, et cela fait maintenant deux mois qu’Antonio Conte a quitté le club. Maintenant que Slot est hors du tableau, les Spurs doivent poursuivre leur recherche encore plus loin. Luis Enrique resterait une possibilité pour le club de Premier League. Cependant, l’Espagnol est lié au travail des Spurs depuis des mois et rien ne s’est encore matérialisé.

Avec Enrique, il y a des suggestions selon lesquelles les Spurs pourraient cibler leur compatriote espagnol Julen Lopetegui. L’actuel patron des Wolves pourrait quitter le club en raison de problèmes financiers. Ange Postecoglou, Ruud van Nistelrooy et Brendan Rodgers pourraient également être des candidats potentiels pour le poste.

PHOTO : IMAGO / PA Images