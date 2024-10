Arne Jacobsen a conçu les choses dans les moindres détails

Nous poursuivons notre série sur le modernisme du milieu du siècle avec un profil de l’architecte danois Arne Jacobson, dont la philosophie de conception totale l’a amené à créer des bâtiments dans les moindres détails.

Jacobsen une fois a déclaré comment « L’acte de création est tout aussi exaltant, qu’il s’agisse d’une petite cuillère ou d’une banque nationale », et sa vaste production témoigne d’une vision globale de l’impact que pourrait avoir la conception.

Bien que Jacobsen soit probablement mieux connu aujourd’hui pour ses créations de chaises tout en courbes – parmi lesquelles les formes organiques et bien nommées Egg, Swan, Pot et Drop – il les a toujours considérées comme une extension d’espaces architecturaux plutôt que comme des objets à part entière.

« [Jacobsen] ne se qualifiait pas de designer ; il n’aimait même pas ce mot », a déclaré le professeur d’architecture Scott Poole dans un Article du New York Times. « Il a conçu le mobilier comme faisant partie d’un tout. »

En effet, bon nombre des créations pour lesquelles Jacobsen est aujourd’hui le plus connu, qu’il s’agisse de chaises, de textiles, de couverts ou d’éclairage, ont été créées pour l’un de ses projets architecturaux les plus prestigieux, le SAS Royal Hotel à Copenhague.

Devenu le premier gratte-ciel de la capitale danoise après son achèvement en 1960, l’extérieur résolument moderne de cet hôtel – dont de nombreux critiques craignaient qu’il ne ruine l’horizon traditionnel de la ville – dissimulait des intérieurs intimes aux tons verts, soigneusement conçus pour dégager une sensation de luxe et d’élégance. .

Né à Copenhague en 1902 de parents juifs, Jacobsen voulait à l’origine devenir peintre, mais sa mère l’a encouragé à se consacrer à l’architecture. Il s’inscrit à l’École d’architecture de l’Académie royale danoise des beaux-arts en 1924.

Les architectes Kay Fisker et Kaj Gottlob, figures importantes du style régnant du fonctionnalisme danois, enseignaient à l’école pendant cette période. Ce style, dont Jacobsen deviendra l’un des principaux défenseurs, reprend le style international plus révolutionnaire du modernisme et l’adoucit avec des matériaux et des motifs traditionnels.

Premier meuble design présenté à Paris en 1925

Alors qu’il était encore étudiant, Jacobsen a présenté sa première conception de mobilier à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris en 1925, utilisant du rotin fait à la main pour réaliser un des premiers exemples des formes de siège incurvées auxquelles il allait devenir si fortement associé. Elle a reçu une médaille d’argent et a ensuite été produite sous le nom de Paris Lounge Chair.

Mais Jacobsen se considérait avant tout comme un architecte. À l’exposition de Paris, il a été impressionné, comme beaucoup de ses pairs, par le pavillon résolument fonctionnaliste de L’Esprit Nouveau, créé par l’architecte Le Corbusier pour protester contre la promotion de l’art déco « frivole » par la foire.

Avant d’obtenir son diplôme, Jacobsen se rendait en Allemagne pour voir les œuvres des architectes Walter Gropius et Mies van der Rohe. Toutes ces influences se lisent clairement dans ce qui est devenu le projet architectural révolutionnaire de Jacobsen : une maison d’exposition appelée La Maison du Futur, qu’il a conçue en 1929 en collaboration avec l’architecte Flemming Lassen.

Présentée à l’exposition Forum à Copenhague, cette maison en forme de spirale enduite de blanc était une vision optimiste de la modernité – avec des terrasses pour se prélasser au soleil entourées de balcons de style paquebot et même un espace pour qu’un autogire puisse atterrir sur son toit.

Les créations organiques d’Eero Saarinen vont « au-delà du misérable ABC » du modernisme

L’exposition de ce projet a permis à Jacobsen d’ouvrir son propre bureau en 1929, et ses premières œuvres telles que le domaine Bella Vista en 1934 ont continué à explorer une forme de modernisme de style plus international qui le préoccupait à l’époque, amenant certains à y faire référence. pour lui comme « Le Corbusier du Danemark ».

Dès ses premiers projets, Jacobsen souhaitait aborder les projets comme des environnements globaux et englobants. Cela comprenait des meubles, à partir des années 1930 ce qui allait devenir une collaboration à long terme avec le designer de meubles danois Fritz Hansen.

En 1937, Jacobsen remporte un concours avec l’architecte Erik Møller pour concevoir l’hôtel de ville d’Aarhus. Présentant à l’origine une boîte fonctionnaliste, après que le public ait demandé qu’elle soit plus traditionnelle, le duo a couronné le bâtiment d’une tour d’horloge et l’a revêtu de marbre.

À l’intérieur, Jacobsen et Møller ont contrasté l’extérieur orthogonal avec un intérieur doux en hêtre, acajou et laiton, créant même une typographie personnalisée pour sa signalisation.

Lorsque les nazis occupèrent le Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacobsen, comme de nombreuses personnes d’origine juive dans le pays, s’enfuit en Suède.

Le fait d’avoir dû abandonner son bureau, ainsi que la pénurie de matériaux, ont conduit à relativement peu de commandes architecturales au cours de cette période, Jacobsen travaillant plutôt sur des modèles de tissus et de papiers peints avec son épouse Jonna Jacobsen.

De retour au Danemark une fois la guerre terminée, Jacobsen conçut à la fois les bâtiments résidentiels Alléhusense à Copenhague et les maisons en rangée de Søholm, dont l’une deviendra la maison de Jacobsen pour le reste de sa vie.

Ces deux projets résidentiels, ainsi que le bâtiment de l’école Mukegaard à Gentofte, ont troqué la finition blanche de ses travaux d’avant-guerre contre une construction traditionnelle en brique, démontrant un intérêt renouvelé pour le mélange de modernité et de tradition qui définirait la seconde moitié de son projet. carrière.

Son travail a toutefois conservé un certain niveau de diversité, l’extérieur simple et précis de l’hôtel de ville de Rødovre de 1956 étant beaucoup plus moderne en apparence dans son utilisation du verre et de l’acier.

Des projets à grande échelle ont donné l’impulsion à de nouvelles idées de mobilier

Malgré une reconnaissance précoce pour sa conception de chaises à Paris et des collaborations avec le fabricant de meubles danois Fritz Haller, ce n’est que dans les années 1950 que Jacobsen revient sérieusement au design de mobilier industriel.

Alors qu’il travaillait sur une extension de l’usine pharmaceutique Novo, un directeur a visité le studio de Jacobsen et a été particulièrement impressionné par une chaise que Jacobsen avait développée et qui Fritz Hansen avait initialement été réticent à produire – la Fourmi.

Cette chaise empilable à trois pieds fut la première chaise danoise fabriquée avec une seule coque en contreplaqué, initialement prototypée par Jacobsen en argile et en plâtre. Il avait obtenu une courbe unique et nette en réduisant la largeur de la chaise au centre, lui donnant sa forme distinctive ressemblant au corps d’une fourmi.

Les commandes importantes reçues pour l’usine Novo ont convaincu Fritz Hansen de commercialiser la chaise sur le marché de masse, et Jacobsen a ensuite amélioré les idées explorées dans la chaise Ant pour créer la série 7 en 1955 – une chaise à quatre pieds avec un cadre plus simple et incurvé. formulaire.

« J’ai basé mon travail sur un besoin : quelles chaises faut-il ? Jacobsen dit de sa conception. « J’ai découvert que les gens avaient besoin d’un nouveau type de chaise pour les petites cuisines-coin repas que l’on trouve aujourd’hui dans la plupart des nouveaux bâtiments, une petite chaise légère et peu coûteuse. »

De nombreux projets ultérieurs de Jacobsen suivront le même modèle, consistant à être à la fois une vitrine pour les conceptions de meubles précédentes et un terrain d’essai pour de nouvelles.

SAS Royal Hôtel conçu comme « une œuvre d’art totale »

Le plus remarquable d’entre eux était le SAS Royal Hotel en 1960, où pratiquement chaque chambre recevait son propre meuble spécifique.

« Jacobsen a réussi à exploiter le pouvoir de l’architecte en tant que fournisseur de bien plus que de l’architecture, en reconceptualisant l’idée du 19ème siècle du gesamtkunstwerk, un bâtiment comme une œuvre d’art totale », a écrit l’écrivaine d’architecture Catherine Slessor dans le magazine. La revue architecturale.

Pour le hall d’entrée et la réception, Jacobsen a créé la chaise Egg avec sa forme large et enveloppante. A côté se trouvaient son cousin un peu plus atténué, la chaise Swan et le canapé Swan, avec des formes rappelant la fourmi mais entièrement rembourrés et avec un siège qui s’élève vers le haut pour devenir des bras.

Pour le restaurant, il a conçu le Giraffe, un siège baquet avec un dossier étroit et haut, le tout recouvert d’un revêtement vert assorti à la palette intérieure. Dans la véranda se trouvaient les chaises Pot en forme de bol et dans les chambres la chaise Drop en forme de larme.

L’approche de Jacobsen en matière de design total et son intérêt pour le mélange de modernité et de tradition ont été mis à l’épreuve lorsqu’il a été nommé pour concevoir le St. Catherine’s College de l’Université d’Oxford, achevé en 1964.

Dans un contexte britannique aussi traditionnel, l’embauche d’un moderniste européen suscitait des inquiétudes, mais l’approche de Jacobsen consistait à réinterpréter tous les motifs traditionnels des universités avec une sensibilité moderne.

Sinon, a déclaré Jacobsen, « on pourrait se retrouver, à mon avis, avec le pire résultat, qui est un pastiche, une triste copie de quelque chose de vieux ».

Un plan typique en quadrangle a été utilisé, avec la cour centrale entourée de verre et de béton, réinterprétant une colonnade avec de grands meneaux.

Le design moderne du milieu du siècle « a adopté une esthétique plus humaine tout en restant résolument tourné vers l’avenir »

À l’intérieur, les chaises à haut dossier créées par Jacobsen pour la salle à manger, surnommées la chaise du professeur, étaient basées sur une seule pièce de contreplaqué incurvée moulée sur la base du dos humain, s’élevant jusqu’à une hauteur semblable à un trône pour marquer l’autorité des camarades. .

La création prolifique de nouvelles idées de design parallèlement à des projets architecturaux à grande échelle se poursuivra jusqu’à la mort de Jacobsen en 1971, tout en travaillant toujours sur son dernier ouvrage majeur, la Banque nationale du Danemark, aux allures de forteresse.

En utilisant le mobilier qu’il a développé pour le SAS Royal Hotel, la banque a également vu le développement de la chaise Lily, de l’horloge murale du banquier et de la série d’accessoires de salle de bains VOLA.

Alors que de nombreux modèles de Jacobsen ont été immédiatement mis en production pour le marché par Fritz Hansen, ce n’est que beaucoup plus tard que plusieurs ont été relancés, certains seulement au cours des dernières années.

Fidèle à sa philosophie globale de conception, l’héritage de Jacobsen continue de se faire sentir à toutes les échelles du design.

L’illustration principale est de Vesa S.

Moderne du milieu du siècle

Cet article fait partie de la série de design moderne du milieu du siècle de Dezeen, qui examine tLa présence durable du design moderne du milieu du siècle présente ses architectes et designers les plus emblématiques et explore la façon dont le style se développe au 21e siècle.

Cette série a été créée en partenariat avec Made, un détaillant de meubles britannique qui vise à proposer un design ambitieux à des prix abordables, dans le but de rendre chaque maison aussi originale que les personnes qui y vivent. Améliorez le quotidien avec des collections faites pour durer, disponibles à l’achat dès maintenant sur made.com.