L’attaquant de Bournemouth, Arnaut Danjuma, estime que « l’unité est essentielle » dans la lutte contre le racisme, mais pense que les entreprises de médias sociaux peuvent encore faire plus pour arrêter les abus en ligne.

Danjuma a été victime d’abus islamophobes sur les réseaux sociaux le mois dernier après avoir confirmé qu’il continuerait à se mettre à genoux lors des matches.

Il a été envoyé l’abus sur Instagram à la suite de la publication d’une interview avec Actualités Sky Sports, dans lequel il a exprimé sa frustration à l’égard de ceux qui pensent que le geste antiraciste d’avant-match a perdu de son impact.

















3:17



S’adressant à Sky Sports News le mois dernier, Danjuma explique pourquoi il continue de se prendre un genou avant les matches



La majorité des joueurs de Bournemouth ont cessé de se prendre un genou avant les matchs après que le club a publié une déclaration en février disant qu’ils estimaient que le geste avait « suivi son cours ».

Danjuma dit que même si son club a continué à le soutenir, les entreprises de médias sociaux doivent encore faire plus pour lutter contre le racisme en ligne.

Parler à Actualités Sky Sports pour la première fois depuis qu’on lui a envoyé les abus, il a déclaré: «Le club m’a massivement soutenu et je pense qu’en général, juste dans le football, la solidarité est la clé.

« Si vous voulez vraiment expulser quelque chose du football, vous pouvez y arriver. Surtout moi étant un musulman noir, je pense que c’est toujours bien d’être une voix pour ceux qui n’ont pas de son, donc je me battrai toujours. et défendez ce qui est juste.

« Je pense que les sanctions sont loin d’être aussi sévères qu’elles devraient l’être et je pense qu’il devrait y avoir beaucoup plus de sanctions pour abus. Jusqu’à ce que les restrictions deviennent beaucoup plus strictes, je ne vois pas cela se produire moins. »

Image:

Des plateformes en ligne comme Instagram ont eu des conversations avec des clubs de football et des joueurs ces derniers mois



Ces dernières semaines, un certain nombre d’acteurs, dont l’ancien attaquant d’Arsenal Thierry Henry, ont quitté les plateformes en ligne en raison du manque d’action des entreprises technologiques. Il en va de même pour des clubs comme Swansea City, Birmingham City et les Rangers.

En réponse, Instagram dit qu’il sympathise avec les footballeurs et les clubs participant aux boycotts des réseaux sociaux, et a maintenant annoncé le déploiement d’un nouvel outil qui, espère-t-il, permettra de lutter contre les abus en ligne. En collaboration avec des associations caritatives anti-discrimination, la plateforme en ligne a développé une liste prédéfinie de termes offensants et d’émojis.

Si un message privé contient du contenu préjudiciable, il sera filtré, afin qu’un utilisateur n’ait pas à le consulter. La fonctionnalité, qui doit être activée, sera déployée dans divers pays au cours des prochaines semaines.

















2:04



Temps forts du match de championnat Sky Bet entre Millwall et Bournemouth



«Vous représentez le Nigéria? Je vais y penser’

Danjuma a également parlé de problèmes sur le terrain et a déclaré qu’il penserait à son avenir international avec les Pays-Bas après le Championnat d’Europe de cet été, alors qu’il était prêt à représenter le Nigéria à la place.

Le jeune homme de 24 ans, né à Lagos d’un père néerlandais et d’une mère nigériane, a représenté les Pays-Bas au niveau des jeunes et a joué deux fois pour les seniors.

Cependant, une nouvelle règle approuvée par la FIFA en septembre signifie que les joueurs peuvent changer de pays s’ils n’ont pas joué plus de trois matchs de compétition avant d’avoir 21 ans.

















0:55



Danjuma dit qu’il pensera à son avenir international après le championnat d’Europe de cet été



Danjuma a laissé entendre qu’il pourrait envisager son avenir international s’il n’est pas rappelé bientôt dans l’équipe senior néerlandaise.

« En théorie, j’ai déjà joué pour les Pays-Bas, donc je devrais y rester, mais je suis très ambitieux et je veux toujours faire mes preuves au plus haut niveau à la fois pour mon club et au niveau international », a-t-il déclaré.

« Je vais juste voir ce qui se passe après les Euros et j’y réfléchirai plus avant.

« Tim Krul, le gardien de Norwich, a été appelé, donc j’ai toujours le sentiment qu’ils se tournent vers le championnat, mais jouer à nouveau en Premier League vous donne toujours une longueur d’avance.

« Je pense que la Premier League est la ligue la plus difficile du monde et la meilleure ligue du monde, donc je pense que jouer là-bas m’aidera évidemment aussi. »

Danjuma: je veux faire mes preuves en PL

Danjuma a marqué 15 buts au niveau du club cette saison alors que Bournemouth cherche à revenir en Premier League dès la première fois.

Les Cherries sont troisièmes du championnat et sont certains d’une position de barrage avec seulement trois matchs de la campagne restants. Ils affronteront Brentford, cinquième, samedi, en direct Sky Sports.

Danjuma a fait 14 apparitions en Premier League la saison dernière mais n’a pas pu aider son équipe à éviter la relégation et admet qu’il a encore quelque chose à prouver au plus haut niveau.

















1:05



Danjuma dit qu’il veut faire ses preuves en Premier League et espère pouvoir le faire en obtenant une promotion avec Bournemouth



« Certainement, j’ai toujours le sentiment qu’une grande partie de moi veut faire ses preuves en Premier League », a-t-il déclaré.

« J’ai été très malheureux la saison dernière avec quelques blessures, mais j’ai rebondi cette saison tout de suite. Je joue deux matchs par semaine dans l’une des ligues les plus difficiles du monde.

« Je pense que c’est bon pour moi, non seulement de prouver au reste du monde mais aussi à moi-même que je suis capable de jouer semaine après semaine. »

Quant à savoir s’il envisagerait de quitter Bournemouth cet été s’ils n’obtenaient pas une promotion, Danjuma a ajouté: « Mon objectif principal est de revenir avec Bournemouth en Premier League, mais là encore je suis un athlète très ambitieux.

« Chaque fois que quelque chose me traverse et qui aura un effet positif sur ma carrière, je le considérerai toujours, mais pour le moment, revenir en Premier League avec Bournemouth est l’essentiel pour moi et c’est là que je me concentre. »

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.



2:21



Tel est le message des présentateurs et journalistes de Sky Sports, qui se sont unis pour soutenir une nouvelle campagne visant à sensibiliser à la haine et aux abus en ligne sur les réseaux sociaux.



Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Coup de pied

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org