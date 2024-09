Arnaud Danjean, l’éclaireur de Michel Barnier

PORTRAIT – L’ex-député européen rejoint le premier ministre au poste de conseiller spécial.

L’ex-député européen Arnaud Danjean avait décidé de quitter la vie politique mais la nomination de Michel Barnier a bouleversé ses projets. Ce proche du premier ministre a fini par accepter une mission à ses côtés à Matignon où son rôle consistera à rester en veille permanente sur les réalités du pays. «Le premier ministre me demande de lui apporter, sur tous les sujets qu’il juge, utiles une appréciation politique et personnelle dont il fera ce qu’il veut mais qui repose sur une confiance éprouvée depuis plus de vingt ans. Cela peut être une question très politique, un sujet européen, de défense, etc. », explique Arnaud Danjean au Figaroen précisant que sa nouvelle mission sera à la fois «flexible» et conduite à la «discrétion totale de Michel Barnier».

Pour ce spécialiste des questions de Défense issue de la DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure), cette présence aux côtés du premier ministre devra rester en lien direct avec le pays. Son nom avait été évoqué…