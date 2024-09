Arnaque au ballon Bridgerton à Detroit : les fans déçus

Les fans de la série Netflix « Bridgerton » s’attendaient à une soirée d’élégance et de raffinement à Détroit en début de semaine. Ils disent maintenant que ce n’était rien de plus qu’un échec.

Des centaines d’invités ont participé dimanche soir à un « bal sur le thème de Detroit Bridgerton », organisé par une société organisatrice de fêtes nommée Uncle N Me LLC. Selon la société site Web maintenant suppriméAvec des billets dont le prix se situait entre 150 et 1 000 dollars, les fans se voyaient promettre « une soirée de sophistication, de grâce et de charme historique » et qu’ils « vivraient une nuit pas comme les autres, remplie de musique, de danse et de costumes exquis ».

Au lieu de cela, les participants au Harmonie Club, dans le centre-ville de Détroit, ont déclaré avoir été déçus, avec des plats mal cuits, pas d’alcool et des décorations qui semblaient sortir d’un magasin à un dollar. Pour couronner le tout, l’animation de la soirée s’est faite avec une danseuse sur poteau, au lieu du théâtre en direct promis.

Nita, utilisatrice de TikTok (@moreofnita) elle a dit qu’elle s’était fait coiffer, manucurer et faire ses cils pour l’événement, mais une fois arrivée, elle savait que c’était une déception.

« En montant les escaliers, je me suis dit : ‘On ne regarde pas la même série Bridgerton’ », a déclaré Nita dans un message sur la plateforme de médias sociaux. « Je vois des gens qui s’ennuient tellement qu’ils sont littéralement assis par terre sur leur téléphone. »

Le TikTok de neuf minutes de Nita a partagé tout ce que l’événement avait à « offrir », y compris un photomaton mal entretenu et un seul violoniste qui n’a joué que quelques chansons.

Les invités affirment qu’en ce qui concerne la nourriture, un membre du personnel portant un maillot de sport a servi des repas insuffisamment cuits et que les assiettes sales n’ont pas été débarrassées par le personnel, obligeant les participants à débarrasser leurs propres tables.

« Oncle et moi : vous avez vraiment arnaqué ces gens en toute discrétion », conclut Nita dans son message. « Beaucoup de gens ont pris l’avion pour cet événement et ont payé des centaines de dollars en billets d’avion, en robes, en Airbnb, en hôtels, en voitures de location… et ils se sont fait arnaquer. »

La chaîne de télévision WXYZ-TV, filiale d’ABC Detroit, est arrivée tard dans la nuit pour parler aux participants et recueillir leurs plaintes en temps réel. L’un des invités a déclaré que rien de ce qui avait été promis n’avait eu lieu.

« Ils ont dit que nous aurions de la musique classique, un bon dîner et une pièce de théâtre », a déclaré Amanda Sue Mathis WXYZ-TVajoutant qu’on leur avait promis que quelqu’un serait choisi comme le « diamant », une référence à l’émission où la reine choisit la dame la plus éligible de la saison.

« Nous sommes entrés et c’était complètement vide là-dedans », a ajouté Mathis.

Le bal de Bridgeton devait initialement avoir lieu en août, mais WXYZ-TV rapporte que les invités ont reçu un e-mail d’Uncle N Me LLC indiquant que le bal avait été reprogrammé car le lieu d’origine, Beacon Park, avait annulé l’événement. Cependant, un utilisateur sur TikTok celui qui travaille sur le lieu d’origine a déclaré qu’ils avaient annulé parce que les organisateurs de l’événement ne voulaient pas payer le montant total pour louer le bâtiment.

Dans une déclaration à WXYZ-TVUncle N Me LLC dit comprendre que tout le monde n’a pas eu l’expérience espérée et qu’ils « s’excusent sincèrement ».

« Notre intention était d’offrir une soirée magique, mais nous reconnaissons que des difficultés d’organisation ont affecté le plaisir de certains invités. Nous assumons l’entière responsabilité de ces manquements », a-t-il déclaré.

Les propriétaires du Harmonie Club également a partagé une déclaration avec WXYZ-TV après l’événement, affirmant en partie qu’ils n’étaient « en aucun cas affiliés aux promoteurs et/ou aux organisations qui louent notre salle pour des événements tels que le Bridgerton Ball ».