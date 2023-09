ARN récupéré pour la première fois sur une espèce disparue

Le dernier thylacine connu, le plus grand carnivore marsupial de ces derniers temps, est mort au zoo de Beaumaris en Tasmanie en 1936. Mais l’animal a récemment été la cible des efforts de désextinctionet maintenant, une équipe de chercheurs a réussi à récupérer l’ARN de la créature – c’est la première fois qu’un tel exploit est accompli pour une espèce éteinte.

Les chercheurs ont extrait, séquencé et analysé l’ARN (acide ribonucléique) d’un thylacine âgé d’environ 130 ans (Thylacinus cynocéphale) spécimen conservé au Musée d’histoire naturelle de Stockholm. Les recherches de l’équipe décrivant la récupération et son utilité ont été publié aujourd’hui dans Recherche sur le génome.

« Notre étude est unique en ce sens car nous avons pu, pour la première fois, séquencer les ARN d’une espèce disparue, le tigre de Tasmanie », a déclaré Emilio Mármol-Sánchez, paléogénéticien à l’Université de Stockholm et au Centre de paléogénétique de Stockholm. et l’auteur principal de l’étude, dans un e-mail adressé à Gizmodo. « C’est la première fois que nous pouvons avoir un aperçu de la biologie et du métabolisme réels des cellules du tigre de Tasmanie juste avant leur mort. »

Le spécimen de thylacine du Musée d’histoire naturelle de Stockholm. Photo: J’adore Dalén

Comme l’ADN, l’ARN est une structure moléculaire composée de nucléotides. L’ARN est simple brin et est utilisé dans la synthèse des protéines et transporte le matériel génétique dans certains virus. Dans l’étude récente, les chercheurs ont identifié l’ARN de la peau et des tissus musculaires squelettiques du spécimen de thylacine desséché qui codait pour des protéines.

Le thylacine, également appelé tigre de Tasmanie ou loup marsupial, était un marsupial carnivore endémique de la Tasmanie et, dans un passé plus ancien, de l’Australie. Il a été chassé de manière excessive en Tasmanie à la fin du 19e et au début du 20e siècle, après avoir été accusé par le gouvernement de Tasmanie d’avoir tué du bétail. L’animal a également été poussé à l’extinction en raison de la perte de son habitat et de l’introduction de maladies, selon le Musée national d’Australie.

Récemment, la société de « désextinction » Colossal Biosciences a déclaré il tenterait de produire une espèce substitut au thylacine et de l’introduire dans les forêts de Tasmanie, que l’espèce habitait il y a un siècle. Colossal dit également avoir l’intention de créer espèce proxy du mammouth laineux et de l’oiseau dodoespèce emblématique disparue il y a respectivement environ 4 000 et environ 350 ans.

Mais tous les discours sur la désextinction ne sont que la toile de fond des récentes recherches sur l’ARN de l’équipe, et non leur objectif. « Ressusciter le tigre de Tasmanie, ou autrement dit, sa désextinction, n’était pas et n’est pas l’objectif de nos recherches », a déclaré Mármol-Sánchez. Cependant, a-t-il ajouté, « tous les développements scientifiques nécessaires pour ressusciter ou recréer à la vie des espèces disparues profiteront à coup sûr à la science et à la société en général, de la technologie d’édition génétique à la fécondation in vitro ou aux outils informatiques nécessaires à l’analyse des données. »

Le thylacine a été considéré comme une bonne cible de validation de principe pour l’équipe, une idée qui a clairement porté ses fruits compte tenu des résultats. Mais la compréhension des chercheurs sur les virus éteints et existants pourrait également bénéficier de ce type de récupération d’ARN.

« À l’avenir, nous pourrons peut-être récupérer l’ARN non seulement d’animaux disparus, mais aussi des génomes de virus à ARN tels que le SRAS-CoV2 et leurs précurseurs évolutifs à partir de peaux de chauves-souris et d’autres organismes hôtes conservés dans les collections des musées », a déclaré Love Dalén. , généticien évolutionniste à l’Université de Stockholm et au Centre de paléogénétique, dans un communiqué universitaire.

Avec le nombre de créatures disparues conservées dans les musées, la récupération de l’ARN d’autres espèces pourrait bientôt suivre celle du thylacine. Les anciennes études sur l’ADN ont parcouru un long chemin ces dernières années, à la fois chez les animaux mais aussi chez les animaux. études sur la population humaine– et de la même manière, des études anciennes sur l’ARN pourraient bientôt suivre.

