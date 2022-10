ARMY met tout en œuvre pour célébrer l’anniversaire de BTS Star

C’est le “Jimin day” et ARMY Twitter est un spectacle coloré. Le chéri des fans de BTS, Park Ji-min, fête ses 27 ans aujourd’hui. Il est largement aimé non seulement pour ses capacités de chanteur, mais aussi pour être un être humain sain et complet. De sa danse à sa bromance avec Jungkook et ses choix vestimentaires, Jimin donne à ARMY de nombreuses raisons de continuer à revenir.

Les ARMYs sont connus pour célébrer les anniversaires des chanteurs BTS avec de grandes fêtes et des rassemblements entre eux. Comme le groupe lui-même, ils sont un groupe talentueux et ont mis leurs compétences en valeur à l’occasion de l’anniversaire de Jimin. De la fabrication de vases à fleurs aux gâteaux avec son visage en glaçage, les ARMY mettent tout en œuvre.

Est-ce que je viens de faire un vase inspiré d’une fleur d’anniversaire bts pour l’ensemble de lego bouquet de fleurs que Jimin a fait aujourd’hui? Oui, oui je l’ai fait lol #HappyJiminDay #JIMINDAY pic.twitter.com/LS3Gy9GHgR — Lokai⁷ (@Zero_OClock0613) 13 octobre 2022

joyeux anniversaire à mon ange.

joyeux anniversaire à ma personne.

tu vivras pour toujours à l’intérieur, mi

Merci d’exister. JIMIN JIMIN #JIMINDAY #HappyBirthdayJimin pic.twitter.com/C4A88m28FF – jjjm (@znxdf_) 13 octobre 2022

joyeux anniversaire, précieux. merci d’être la lumière. Je serai toujours éternellement reconnaissant pour votre existence. tu es, vraiment, celui pour qui j’échangerais ma vie. #JIMINDAY pic.twitter.com/ISqe2YI9wG — MoYA (@sereinchy) 13 octobre 2022

J’ai fait un gâteau Chimmy pour l’anniversaire de Jimin !! C’est mon premier essai mais je le trouve mignon #HappyJiminDay #JIMINDAY pic.twitter.com/hscOLdgFIc – jimins gf ♡⁷ (@jimindipidy_95) 13 octobre 2022

Les fans indiens célèbrent non seulement les anniversaires des membres du BTS, mais font également un don à une bonne cause. L’année dernière, le groupe de fans indien Bangtan India a collecté Rs 1,65 lakh avec des initiatives de collecte de fonds lors des anniversaires de Jungkook, RM et Jimin, via l’initiative Project Mi Casa. Ils ont fait don du montant à Habitat for Humanity India, une ONG qui fournit des abris, des installations sanitaires et des logements abordables aux nécessiteux.

