Army Green inflige une deuxième défaite au NorthEast United FC

Army Green, la dernière équipe des Services à remporter le tournoi en 2016, a infligé la deuxième défaite consécutive de la 131e Coupe Durand au NorthEast United FC (NEUFC), s’imposant 3-1 au stade Indira Gandhi Athletic de Guwahati dans une rencontre du Groupe D. L’un des plus grands footballeurs des Services de ces derniers temps, le skipper des Verts PC Lallawmkima, a marqué deux buts tandis que Somesh Kothari a marqué l’autre, dans un match entièrement contrôlé par l’équipe de l’armée. Dipu Mirdha a obtenu une consolation pour NEUFC dans le temps d’arrêt.

C’était le premier match du tournoi pour les Verts et ils rejoignent maintenant l’Odhisa FC (OFC) avec un record de 100% de victoires dans le Groupe. L’OFC avait battu le NEUFC 6-0 lors du premier match du Groupe D le 18 août et le Sudeva Delhi FC avait fait match nul 1-1 contre les Kerala Blasters lors du second.

Les deux équipes ont commencé de façon vive en première mi-temps mais ce sont les hommes de l’Armée qui ont été décisifs au milieu. Ils ont tiré le premier sang à la 9e minute grâce à leur capitaine dont la course a été parfaitement trouvée par une passe aérienne de Sochin Chhetri. Lallawmkima, probablement dans une tentative de tendre la main et de recevoir, a fini par frapper magnifiquement le gardien Nikhil Deka à bout portant.

Les Verts ont intensifié la pression après le but, la jeune équipe de NEUFC ayant du mal à contenir les attaques continues. Sochin Chhetri et Roel Lepcha étaient brillants au milieu tandis que Gautam Singh se révélait être une menace sur tout le terrain.

La pression s’est traduite par le deuxième but. Somesh a commencé l’attaque par la droite et a amorti le ballon vers un Chabin Rabha qui se chevauchait dont le tir a été arrêté par le gardien de but mais le rebond est revenu gentiment à Somesh, qui l’a dirigé dans un filet vide.

La pause boissons a vu un certain rajeunissement de NEUFC car ils ont créé des occasions qui n’ont pas pu être converties par Dipu Mirdha. Cela a été juste flashé par les Highlanders alors que les Champions 2016 ont continué à mettre la pression pour le reste de la mi-temps.

L’expérience et le physique des hommes de l’armée étaient trop difficiles à gérer pour les jeunes de NEUFC alors qu’ils continuaient à attaquer. Les Verts ont encore augmenté leur avance à la 55e minute grâce à Lallawmkima, qui a mérité l’homme du match. Un jeu de liaison de la gauche par Somesh et Gautam a trouvé le skipper non marqué au deuxième poteau, qui n’avait qu’à taper.

Army Green a continué avec la domination de la possession et a créé des occasions tandis que les Highlanders ne pouvaient produire aucune ouverture nette et toutes leurs tentatives étaient directement dirigées vers le gardien de l’armée Puia, qui n’a pas eu à travailler beaucoup pour les éloigner.

Une consolation est venue aux Highlanders dans le temps additionnel lorsque Dipu Mirdha est arrivé à la fin sur un ballon en profondeur d’Alfred, qui a lui-même réussi quelques occasions dans le match. Le but a envoyé la foule dans une frénésie.

Army Green Football Team affrontera le Sudeva Delhi FC le 25 août et NEUFC affrontera les Kerala Blasters le 27 août.

