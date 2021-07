Armure s’envole dans les Molecomb Stakes pour Richard Hannon et Ryan Moore | Nouvelles de course

L’armure s’est assez bien installée dans les Markel Molecomb Stakes à Goodwood et a transformé la forme Royal Ascot sur la tête.

Le jeune de Richard Hannon avait terminé cinquième derrière Chipotle dans les Windsor Castle Stakes en juin, où Boonie était troisième.

Tiré contre le grillage, Ryan Moore n’aurait pas pu souhaiter une course plus fluide.

Ce sont Boonie de Kevin Ryan et Fearby, le favori 13-8 d’Ed Bethell, qui ont commencé à s’éloigner, à quelques largeurs de cheval du rail.

C’était plus qu’assez d’invitation pour Moore, qui avait monté Armor à la victoire lors de sa première victoire à Doncaster.

Armor a atteint la vitesse supérieure dans le dernier stade et a tiré sans faute, gagnant de trois longueurs et quart avec Fearby remportant la bataille pour la deuxième place de Boonie.

Betfair a réduit le fils de No Nay Never à 5-1 contre 10 pour le Gimcrack à York le mois prochain, mais il pourrait viser encore plus haut.

Hannon a déclaré: « Ryan a dit qu’il irait comme ça – je pense qu’il sait de quoi il parle – et il l’a fait.

« Je n’ai pas fait trop d’entrées flash pour lui, mais nous allons maintenant regarder quelque chose comme le Morny, Flying Childers.

« Il devrait (faire un gentil cheval de trois ans), ce n’est pas un gros cheval et c’est son année en ce moment.

« Si cela se produit, tant mieux, mais il en fait assez en ce moment.

« Il en aura six, tu dois y aller six si tu veux monter. »

Bethell, quant à lui, était satisfait de l’effort de Fearby.

L’entraîneur du North Yorkshire a déclaré: « C’était une très bonne course sur un terrain qui tenait.

« Cela a montré que Sandown n’était pas un hasard, et nous avons un très bon poulain entre les mains. »

Kevin Ryan a ajouté à propos de Boonie : « Il a bien voyagé et s’est battu, mais je pense qu’il sera un meilleur cheval sur un meilleur terrain. »