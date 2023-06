Armure allemande trop large pour être transportée – Bild — RT World News

Le Puma IFV ne peut pas monter dans les trains à cause de son blindage latéral, a découvert la Bundeswehr

Le principal véhicule de combat d’infanterie allemand, le Puma, est trop large pour être transporté par train, a rapporté dimanche le média Bild. L’IFV a lutté avec une variété de problèmes mécaniques depuis son entrée en service en 2015.

« En termes de puissance de feu, le Puma est vraiment bon. Mais le transport est plus que sous-optimal », a déclaré un soldat à Bild.

Les véhicules à chenilles tels que les chars et les IFV sont normalement transportés vers la zone d’opérations par train, afin d’économiser du carburant et de l’entretien des voies. Parce que les Pumas sont si larges, leurs équipages doivent dévisser leur blindage latéral avant de le charger sur les wagons – puis répéter la procédure en sens inverse à destination.

Une compagnie de 14 Pumas peut être « complètement chargé et rangé en 24 heures, » a déclaré un porte-parole de la Bundeswehr à Bild. Les experts militaires ont estimé que le transport d’un bataillon entier de 44 véhicules peut prendre « quelques jours. » Un gros goulot d’étranglement est la pénurie de grues, mais l’armée a déclaré que les sociétés Puma seraient « équipé d’eux à l’avenir. »















Rheinmetall et Krauss-Maffei Wegmann ont développé le Puma entre 1995 et 2009 pour remplacer l’ancien Marder IVF, que Berlin a depuis fourni à l’armée ukrainienne. Les spécifications prévoyaient un véhicule pouvant être transporté par avion vers des endroits comme l’Afrique et l’Afghanistan.

« Le Puma montre quelles erreurs ont été commises dans les achats » Andreas Schwarz, membre du Bundestag du SPD au pouvoir, a déclaré à Bild. « Au lieu de s’appuyer sur des systèmes d’armes testés au combat et commercialisables, un panzer a été développé en fonction de demandes spéciales trop larges pour le transport ferroviaire. Cela doit cesser.

La nouvelle des nouveaux problèmes avec le Puma survient au cours d’un mois difficile pour la réputation des blindés allemands, car des preuves photographiques et vidéo d’Ukraine ont montré que les chars Leopard 2 fournis à Kiev ont été détruits lors de batailles avec l’armée russe.

Berlin a suspendu l’achat de nouveaux Pumas en décembre dernier, après un exercice désastreux qui a vu l’un des véhicules prendre feu et les 18 tomber en panne. Le véhicule est censé avoir une protection supérieure de l’équipage et une excellente puissance de feu, y compris un canon automatique de 30 mm et des missiles antichars. Cependant, les médias allemands s’en sont moqués en le qualifiant de « Pannenpanzer », ou « réservoir de dépannage ».