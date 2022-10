Armstrong sert le derby de démolition de Thanksgiving – Kelowna Capital News

Les tribunes seront garnies et il y aura de la purée.

Le retour du derby de démolition Armstrong est au menu du dimanche de l’Action de grâces à l’Interior Provincial Exhibition Grounds.

Le chaos du métal à son meilleur, le derby revient après une pause COVID de deux ans.

Les portes ouvrent à 10h et le derby commence à 11h30

Des camions, des voitures et des mini-voitures s’entrechoqueront pour plus de 13 000 $ en argent et en prix.

Des vendeurs de nourriture seront sur place et un jardin de boissons sera disponible.

Des chandails à capuchon, des tuques, des t-shirts et des chapeaux seront disponibles à la vente.

Les billets pour adultes coûtent 20 $ (argent comptant seulement), les étudiants et les aînés coûtent 15 $ et les enfants de moins de 10 ans sont admis gratuitement avec un adulte.



roger@vernonmorningstar.com

voiturescollisionCommunautéÉvénementsDistrict régional de North Okanagan