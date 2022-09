Armstrong couronné champion de l’eau pour la cinquième fois – Kelowna Capital News

Le nouveau conseil d’Armstrong pourrait envisager d’ajouter un titre à l’entrée de la ville.

“Bienvenue à Armstrong – Make Water Work quintuple champion.”

Make Water Work est dirigé par le programme Okanagan WaterWise de l’Okanagan Basin Water Board, mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement local et les services publics d’eau dans l’ensemble de l’Okanagan.

Les efforts de conservation ont été reconnus la semaine du 12 septembre avec l’attribution du titre de « champion communautaire Make Water Work » à la ville d’Armstrong pour avoir collecté le plus de promesses par habitant pour conserver l’eau.

Le maire sortant sortant d’Armstrong, Chris Pieper, est fier de l’engagement continu de sa communauté envers la conservation de l’eau.

“Gagner est le prix, mais la sensibilisation et la conservation réelle sont le plus grand prix”, a déclaré Pieper.

Il s’agit du cinquième titre de champion d’Armstrong, après l’avoir également remporté en 2015, 2017, 2018 et 2020.

Pieper s’est joint à d’autres maires de l’Okanagan ce printemps et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, s’engageant à faire fonctionner l’eau, mais le conseil et le personnel sont ensuite allés plus loin.

La ville a discuté de la conservation de l’eau à chaque réunion du conseil tout au long de l’été. Le personnel a affiché des informations sur Make Water Work sur la page d’accueil du site Web de la ville. Des articles de journaux ont été publiés, et le conseil et le personnel ont activement fait la promotion de la campagne.

Offrant quelques conseils aux autres communautés qui souhaitent remporter le titre de champion, Pieper a déclaré : « Impliquez votre communauté, impliquez vos bénévoles – clubs de service, clubs de jardinage. Vous devez impliquer la communauté. Vous ne pouvez pas le faire vous-même.

Make Water Work a également remis deux mises à niveau de 500 $ de la cour WaterWise à Randy Goncalves de Kelowna et Don Brain d’Osoyoos.

“Nous tenons à remercier les résidents locaux qui ont fait leur part pour réduire la consommation d’eau cet été”, a déclaré la directrice des communications de l’OBWB, Corinne Jackson, qui gère le programme OkWaterWise et sa campagne Make Water Work.

« Heureusement, le printemps frais et humide de cette année a aidé le lac Okanagan à se remettre de l’importante sécheresse de l’an dernier. Cela dit, les températures record de fin juillet et d’août ont rendu le jardinage difficile pour certains. Ceux qui ont planté pour le climat local s’en sont beaucoup mieux tirés. L’objectif de l’initiative Make Water Work est d’aider les résidents à créer de beaux jardins qui sont meilleurs pour l’eau, les pollinisateurs, notre communauté et notre climat.

Quant à ce qui a poussé les Goncalves de Kelowna à s’engager, il a noté : « Je pense que le changement climatique et la conservation de l’eau sont des questions vraiment importantes. Nous avons fait des choses en famille pour faire une différence. Nous faisons du vélo et essayons de réduire notre consommation d’énergie.

Plus récemment, Goncalves a tourné son attention vers la cour, essayant d’ajouter des plantes plus adaptées au climat.

Brain, qui a travaillé plusieurs années pour un service des parcs du Lower Mainland en tant qu’horticulteur, comprend également l’importance de la conservation de l’eau. En remontant dans l’Okanagan il y a quelques années, il a xéropaysagé la cour avant et a ajouté une ligne de goutte à goutte pour arroser seulement quand et où c’était nécessaire.

“Je suis surexcité! Je ne gagne rien », a déclaré Brain, ajoutant qu’il avait commencé à refaire une zone dans la cour arrière qui pourrait bénéficier d’une mise à niveau WaterWise. “Je sais que nous devons conserver l’eau.”

