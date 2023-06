Armstrong célèbre le mois de la fierté avec style

La ville d’Armstrong a lancé le mois de la fierté en grand.

L’Armstrong Pride Society a tenu son deuxième événement annuel Pride in the Park le samedi 3 juin. Les gens sont venus en masse pour soutenir et célébrer les membres de la communauté 2SLGBTQIA+ à Memorial Park.

De nombreuses organisations ont installé des stands lors de l’événement, notamment Archway Society for Domestic Peace, Armstrong Food Bank, Armstrong Spallumcheen Climate Action, Essie’s Place, les First Armstrong Scouts, Heartspace Counselling, Shuswap Pride et la North Okanagan Hospice Society.

Joy Ride était sur place pour jouer de la musique live, et il y avait beaucoup d’activités pour les enfants, y compris la peinture faciale et le soufflage de bulles. MisMack était également là pour donner des cours de maquillage aux personnes trans ou à toute personne souhaitant apprendre.

L’Armstrong Pride Society en est à ses balbutiements, mais déjà, la cofondatrice Janine Carscadden a remarqué un changement dans la communauté.

« J’ai rencontré des gens au cours de la dernière année qui ont dit: » J’ai vécu ici toute ma vie et je ne me suis jamais senti en sécurité pour sortir. Maintenant oui.’ C’est donc énorme », a-t-elle déclaré.

Carsadden a déclaré que c’était formidable de voir toute la communauté sortir et de montrer de l’énergie pour un événement de fierté en ville.

« Pour moi, la fierté consiste vraiment à accepter les gens pour ce qu’ils sont, à permettre aux gens d’être libres de s’exprimer, de ne pas juger les gens, sachant qu’en tant que communauté humaine, nous sommes sur un très large continuum d’expression, d’identité de genre, de sexualité , de toutes sortes de choses », a-t-elle déclaré.

Carscadden a souligné que l’événement de samedi était plus qu’une simple tolérance.

« Cela signifie acceptation et célébration, et comprendre quelle est la valeur de la diversité et ce que nous pouvons apprendre les uns des autres lorsque nous ouvrons nos esprits et nos cœurs. »

Jim Swingle, directeur exécutif du Centre de ressources familiales, a prononcé un bref discours lors de l’événement. Il a déclaré qu’une grande partie de la programmation du Centre de ressources est destinée à soutenir la communauté 2SLGBTQIA+.

« Notre mandat est de soutenir les familles, les enfants, les jeunes ayant des problèmes de santé mentale, en s’adaptant dans la communauté, et il y a évidemment un grand besoin pour cela pour aider les enfants trans, les enfants gays, qui essaient d’apporter des changements et ont besoin de bonnes informations et de bonnes affirmer son soutien », a-t-il déclaré.

Le maire d’Armstrong, Joe Cramer, et la mairesse de Spallumcheen, Christine Fraser, ont tous deux assisté à l’événement. Fraser a dit qu’elle pensait que l’événement avait été très fréquenté.

« Je pense que c’est bien que tout le monde ait la chance de sortir et d’exprimer qui il est et qu’il se sente inclus dans la communauté », a-t-elle déclaré.

Cramer a déclaré avoir discuté avec l’Armstrong Pride Society d’initiatives en cours dans la ville, telles que l’entretien du trottoir arc-en-ciel installé l’année dernière.

« Nous n’avons pas l’intention de changer quoi que ce soit pour le moment, mais pour aller de l’avant, nous sommes ici pour soutenir la communauté », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que des événements comme Pride in the Park sont cruciaux pour les personnes qui cherchent à trouver leur voix.

« Je pense que tout le monde a une voix et que tout le monde doit faire entendre sa voix, et tout ce que notre communauté peut faire pour soutenir tout le monde, nous sommes d’accord. »

Brendan Shykora

