Armstrong affirme que Greater Grand Forks continue de « défier les attentes » avec les visiteurs

7 septembre — GRAND FORKS — Après avoir passé deux heures à écouter les préoccupations et les réussites des entreprises lors d’une réunion à Grand Forks, Kelly Armstrong a déclaré aux participants que la communauté continue de « défier les attentes » avec un climat d’affaires fort et un centre-ville en plein essor.

Armstrong, seul membre du Dakota du Nord à la Chambre des représentants des États-Unis, se présente au poste de gouverneur de l’État, espérant occuper un siège qui deviendra vacant après que le gouverneur Doug Burgum a choisi de ne pas briguer un troisième mandat. Armstrong est devenu le candidat républicain après avoir battu la lieutenante-gouverneure Tammy Miller lors des primaires de juin ; lui et le démocrate Merrill Piepkorn, un sénateur de l’État de Fargo, seront sur le bulletin de vote en novembre.

Armstrong a assisté mardi à la réunion trimestrielle du Comité consultatif commercial Herald de la Chambre de commerce, au cours de laquelle les participants se sont réunis pour discuter de divers événements dans le milieu des affaires. Trente-sept personnes ont décrit les développements ayant un impact sur leur entreprise ou leur secteur d’activité. Armstrong a pris la parole en premier et, deux heures plus tard, il a conclu la réunion par une évaluation de la région métropolitaine de Grand Forks.

Il a déclaré que l’un des objectifs du gouverneur, s’il est élu, sera de se concentrer sur les soins de santé, l’application de la loi et l’éducation – en particulier, en pourvoyant les postes nécessaires au fonctionnement de ces secteurs.

Il n’a pas hésité à complimenter la communauté.

« Malgré toutes les choses intéressantes qui se passent dans cette ville, la première chose que les gens remarquent est le centre-ville », a déclaré Armstrong après avoir noté les développements à l’UND et à son école d’aviation, à la base aérienne de Grand Forks et au secteur agricole de la région.

Armstrong a fait référence à une visite qu’il a organisée à Grand Forks avec d’autres membres du Congrès. Ils sont repartis impressionnés, a-t-il déclaré.

« On ne peut pas défier les attentes plus que cette ville l’a fait avec les membres du Congrès qui sont venus ici. Je ne sais pas ce qu’ils pensaient que Grand Forks allait être, mais ils ne pensaient pas que ce serait ça », a déclaré Armstrong. « C’est une chose de savoir conceptuellement que nous avons une excellente école d’aviation, une base de l’armée de l’air et d’autres choses qui se passent. C’en est une autre d’amener des amis et des collègues dans sa ville d’adoption et de simplement la montrer. Nous allons toujours devoir défier ces attentes car avec autant de gens, le commentaire numéro 1 que j’entends est que le Dakota du Nord est l’un des rares États où les gens ne sont jamais allés. »

La morale de l’histoire, a déclaré Armstrong, est que les facteurs de qualité de vie de Grand Forks sont « incroyablement utiles » pour retenir et recruter de nouvelles entreprises et, potentiellement, de nouveaux résidents.

Il a déclaré que s’il était élu gouverneur, il ne se concentrerait pas sur « les emplois, les emplois, les emplois » — il y a déjà beaucoup d’emplois disponibles dans l’État, a-t-il dit — mais plutôt sur les choses qui peuvent aider à amener des gens ici pour occuper ces postes vacants.

« Je vais trouver comment faire pour que les communautés aient accès à ce dont elles ont besoin. Car si vous n’avez pas de serveurs dans un restaurant, vous n’avez pas de restaurant. Si vous vous souciez de la santé comportementale, vous ne pouvez pas manquer de personnel dans un département du shérif », a-t-il déclaré. « L’État du Dakota du Nord peut être un ambassadeur, mais peu importe que ce soit Hillsboro, Grand Forks ou Pembina, si vous n’avez pas une communauté locale qui s’engage à faire venir quelqu’un ou à s’occuper des problèmes de qualité de vie, le gouverneur ou le département du Commerce ne peuvent rien faire pour vous aider. Nous pouvons faciliter les choses, mais c’est votre travail de les promouvoir. »

Originaire de Dickinson, il est diplômé de l’UND. Il a rencontré sa femme à Grand Forks et a acheté une maison dans la ville. Au cours de la réunion avec les chefs d’entreprise locaux, il a salué un certain nombre de développements commerciaux traditionnels dans la communauté, mais a passé beaucoup de temps à exprimer son appréciation pour des équipements quelque peu atypiques.

Il a récemment assisté à l’un des concerts de la star country Zach Bryan au Alerus Center, notant la réaction particulièrement bruyante du public lorsque Bryan est monté sur scène pour la première fois. Il a applaudi plusieurs commerces du centre-ville, notamment l’hôtel The Olive Ann, le Harry’s Steakhouse et le River Cinema à East Grand Forks, qu’il considère comme « le cinéma le plus cool du Midwest supérieur ».

« Ce que les visiteurs voient en premier, vous le faites vraiment très bien », a-t-il déclaré. « Que ce soit un concert de Zach Bryan ou un match de hockey de l’UND. Vous avez des choses vraiment cool à faire pour promouvoir Grand Forks et le Dakota du Nord. Vous avez créé un produit que vous êtes fier de montrer. Nous devons continuer à trouver comment le faire. »

Plus les communautés peuvent faire ces choses, a-t-il dit, plus l’État peut se concentrer sur les choses « concrètes ».

« Nous devons trouver comment recruter et retenir ces éléments essentiels pour chaque communauté. Si vous n’avez pas accès aux soins de santé, si votre classe de quatrième année compte 45 enfants et que vous enseignez dans une école mobile – nous avons fait tout cela pendant le boom pétrolier – et que vous n’avez pas suffisamment de forces de l’ordre, vous n’avez pas la structure de base pour développer et étendre votre économie », a-t-il déclaré.

« J’ai de la chance… Je peux être beaucoup moins ambitieux et essayer d’être beaucoup plus opérationnel. »

Armstrong a déclaré que l’enseignement supérieur est le meilleur outil de développement de la main-d’œuvre du Dakota du Nord et au moins à deux reprises, il a mentionné la nécessité de pourvoir les postes qu’il considère comme de la plus haute importance dans les communautés de l’État.

« Nous devons trouver comment continuer à réduire la réglementation et continuer à attirer des gens et trouver comment obtenir plus de policiers, d’enseignants et d’infirmières. C’est ce dont nous avons besoin pour gérer une communauté », a-t-il déclaré.

Barry Wilfahrt, PDG et président de la Chambre de Grand Forks-East Grand Forks, a apprécié les commentaires d’Armstrong, en particulier son approche privilégiant l’exploitation plutôt que les aspirations.

« (Si Armstrong est élu) ce sera davantage un retour aux fondamentaux. Les autres choses – ces choses ambitieuses – continueront d’exister », a déclaré Wilfahrt dans une interview après la réunion. « Et le fait qu’il dise que l’enseignement supérieur reste le meilleur outil de développement de la main-d’œuvre est une excellente chose, et son accent sur les professions de base – policiers, infirmières, enseignants – est là où nous avons le plus besoin en ce moment dans l’État. »

Wilfahrt a paraphrasé les compliments d’Armstrong au centre-ville de Greater Grand Forks, en particulier le travail de la communauté pour créer un produit qui suscite la fierté.

« Je l’ai écrit », a déclaré Wilfahrt.