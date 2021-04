Après des années en tant qu’acolyte de Tony Stark, Rhodey (AKA War Machine) a enfin son moment. Don Cheadle jouera dans Armor Wars, encore une autre série d’action en direct à venir pour la marque Marvel sur Disney Plus.

Armor Wars a été annoncé avec Secret Invasion et Ironheart – mais quand sortira-t-il et de quoi s’agit-il? Nous avons fait tout le travail et trouvé tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter notre guide de la phase 4 et au-delà du MCU.