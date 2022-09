“Armor Wars” de Marvel passe de la série Disney Plus au film, selon un rapport

Marvel’s Armor Wars, qui était développé en tant que Disney+ série, est maintenant tourné comme un filmselon un reportage de jeudi du Hollywood Reporter, qui cite des sources anonymes.

Guerres d’armures n’avait pas encore de date de diffusion prévue pour Service de diffusion en continu de Disney mais devait faire partie de la phase 5 ou 6 de l’univers cinématographique Marvel.

Au cours de l’exposition D23 de Disney plus tôt ce mois-ci, Marvel’s Secret Invasion a sa première bande-annonceavec Armor Wars pour reprendre là où Secret Invasion s’arrête — avec Jim Rhodes/War Machine obtient plusieurs nouveaux costumes d’armure. Il mettra en vedette la technologie de Tony Stark (alias Iron Man) tombant entre de mauvaises mains, Rhodes devant s’en occuper.

Présenté auparavant comme une série Disney Plus en six parties, il devait commencer à tourner l’année prochaine. Le passage de Disney Plus à la sortie en salles retardera le projet, a déclaré le journaliste, mais Don Cheadle reste disponible pour reprendre son rôle.

Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

