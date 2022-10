Armoire de Danielle Smith : Nouvelles portes et poignées, mais cadre de Jason Kenney

Avant l’annonce de son cabinet, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, aimait citer ce que l’ancien chef du Parti réformiste, Preston Manning, avait dit à propos de l’ébénisterie, même s’il n’a jamais obtenu le pouvoir de choisir lui-même un cabinet.

Smith’s sagesse empruntée va comme ceci : Vous devez faire une armoire avec le bois qu’on vous donne. Elle prolongerait la métaphore : “Et nous avons du très bon bois.”

Bien sûr, elle avait les mêmes morceaux de bois que Jason Kenney avait à gérer au préalable. Mais étant donné à quel point elle critiquait son prédécesseur et les décisions de son équipe, on ne s’attendait pas à ce qu’elle conserve autant d’éléments clés du travail du bois de Kenney.

En parcourant les visages du cabinet de Smith, deux choses sont immédiatement claires.

Premièrement, avec seulement quatre femmes parmi les 26 ministres rejoignant Smith, c’est le cabinet le plus déséquilibré entre les sexes depuis longtemps, depuis que le premier ministre de l’époque, Ed Stelmach, n’a choisi que deux femmes en 2006.

De plus, les visages semblent très familiers.

Pour les cinq portefeuilles (sans doute) les plus influents et à gros budget, Smith a conservé les choix de Kenney intacts : Travis Toews revient aux finances, Tyler Shandro reste à la justice, Jason Copping à la santé, Adriana LaGrange à l’éducation et Demetrios Nicolaides à l’enseignement supérieur. (Dans un autre des grands ministères, Sonya Savage laisse Energy à la recrue Peter Guthrie, mais atterrit dans le dossier Environnement qui se chevauche fortement.)

Les gens amers à l’extérieur et à l’intérieur du giron des conservateurs unis reconnaîtront deux de ces visages (Toews et Shandro) du tristement célèbre rassemblement de whisky et de vin du patio du Sky Palace, cette image emblématique des attitudes hautaines qui ont finalement coulé la fortune de Kenney. Certains changent c’est, ces gens pourraient fulminer.

Deux participants au tristement célèbre dîner Sky Palace de Jason Kenney pendant les restrictions COVID sont dans le cabinet de Danielle Smith : Travis Toews, deuxième à gauche, et Tyler Shandro, à droite. (Soumis)

Ce sont les ministres Kenney qui ont fait tant de choses que Smith a déplorées. Ils ont promulgué les mandats du vaccin COVID et les restrictions commerciales, fermé des écoles pendant la pandémie, ralenti les réformes recommandées par le panel de l’accord équitable sur la police provinciale et les pensions, et n’ont rien fait après ce référendum pour faire – euh, quelque chose ou autre – avec la péréquation.

Smith demandera maintenant à Copping de dynamiter un conseil d’administration des services de santé de l’Alberta qui contient quelques membres qu’il a nommés (y compris le président), et chargera Shandro d’aider à promulguer une loi sur la souveraineté à laquelle il n’avait montré aucune faveur pendant la campagne à la direction.

Ces ministres ont passé toute leur carrière politique avec leurs montres réglées sur l’heure normale de Kenney. Peuvent-ils s’adapter si rapidement et avec agilité à la Smith Zone ?

Une stabilité en laquelle vous pouvez croire

Smith, en expliquant ses changements et ses non-changements dans une interview vendredia déclaré qu’elle souhaitait offrir une certaine stabilité au milieu de tous les changements qu’elle souhaitait mettre en œuvre.

Et il y a des avantages inhérents à ce qu’un premier ministre novice maintienne en place les vétérans de l’ancien régime – ils conservent des connaissances institutionnelles et apportent une compréhension et un contexte suffisants à leurs portefeuilles, tandis que le premier ministre essaie toujours d’apprendre les ficelles du métier, d’absorber les classeurs d’information et de se faire présenter aux personnalités et responsables clés.

Mais cela risque également de créer des problèmes pour Smith – un déséquilibre d’autorité.

La directrice générale a beaucoup moins de contrôle sur les portefeuilles que ses vice-présidents. Elle a toutes sortes de grandes idées de réforme, et ses principaux ministres ont passé des années à faire les choses différemment et comprendront les raisons pour lesquelles ils n’ont pas fait les choses à la manière de Smith. (Et la réponse n’est peut-être pas toujours “parce que Kenney l’a dit”.)

Ces ministres de retour peuvent freiner les propositions de Smith ou lutter contre des modifications qui diluent sa vision. Ou ils essaieront. Le potentiel de friction est énorme.

La révolution qui n’était pas (encore)

Ensuite, il y a la friction que la base hardcore de Smith peut apporter. Pour eux, il n’y avait pas de plus grands péchés que ceux des décideurs COVID du cercle restreint de Kenney, comme Shandro, Copping et Toews (même si l’ancien et futur ministre des Finances a signalé qu’il avait repoussé en privé). Maintenant, ils font partie du cercle restreint de Smith.

Les fans de Smith les plus révolutionnaires étaient déjà fâché contre elle pour s’être excusée pour ce qu’elle a avoué être des opinions “mal informées” sur l’Ukraine et des propos préjudiciables sur les groupes les plus discriminés par rapport aux autres. Cette frustration pourrait émerger lors de la convention UCP de ce week-end.

Si les cris “Kenney 2.0” sortaient alors, à quel point sont-ils forts alors qu’une grande partie de son cabinet est une mise à niveau modeste ?

Le ministre de la Santé, Jason Copping, a supervisé le système de passeport pour les vaccins et les exigences selon lesquelles les fonctionnaires provinciaux et les travailleurs de la santé se font vacciner contre le COVID ou se retirent. Il conservera son emploi sous un premier ministre qui a promis d’en faire une violation des droits de l’homme d’exiger que les employés soient vaccinés. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Elle a certainement fait sa propre marque dans l’équipe qui sera assermentée lundi, nommant deux vice-premiers ministres avec des portefeuilles modestes, faisant venir une poignée de nouveaux arrivants qui l’ont approuvée ou étaient des rivaux à la direction, et envoyant huit membres à l’arrière-ban. Cependant, cela représente en fait moins de rétrogradations que les anciens nouveaux premiers ministres Alison Redford, Jim Prentice ou Ed Stelmach.

Cela aurait peut-être été pratique pour réprimer la dissidence interne, pour quelqu’un qui a fait des relations avec le caucus une priorité sur toute action de politique publique au cours de ses 11 premiers jours en tant que premier ministre. Mais cela signifie qu’elle a apposé la plus légère empreinte personnelle sur son cabinet que n’importe lequel de ses récents prédécesseurs.

Smith aura l’occasion de s’approprier le gouvernement lorsqu’elle se mettra enfin à gouverner dans les semaines à venir. Mais si ces mesures ne correspondent pas tout à fait à ce que le premier ministre avait promis, ce sera peut-être parce que ses ministres savaient mieux.