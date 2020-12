WASHINGTON (AP) – Peu de temps après la victoire du président élu Joe Biden le mois dernier, l’espoir du Cabinet, Marcia Fudge, a souligné que les Noirs sont souvent classés dans des postes tels que celui de secrétaire au logement.

Vendredi, Biden a annoncé que Fudge, une éminente membre du Congrès noir de l’Ohio, était sa candidate pour ce rôle même. Elle a été présentée aux côtés de la sélection de Biden pour le poste qu’elle recherchait initialement, chef du département de l’agriculture. Cela est allé plutôt à Tom Vilsack, un homme blanc de 70 ans qui a déjà passé huit ans à ce poste sous l’administration Obama.

Ces nominations soulignent les priorités concurrentes auxquelles Biden est confronté alors qu’il occupe les échelons supérieurs de son administration. Il s’est engagé à nommer le Cabinet le plus diversifié de l’histoire et à restaurer l’expérience des agences fédérales en difficulté. Il cherche à récompenser les loyalistes qui l’ont soutenu tout au long de sa longue carrière et à donner des opportunités à de nouvelles voix au sein du Parti démocrate.

Chacun de ses nominés doit gagner la confirmation dans un Sénat étroitement divisé qui pourrait être contrôlé par les républicains, en fonction de qui remportera deux courses au second tour en Géorgie le mois prochain. Le GOP a à peine reconnu la victoire de Biden, de sorte que la coopération de ses sénateurs dans le processus de confirmation est loin d’être certaine.

«Il y a beaucoup de pression, et une partie de la raison pour laquelle vous avez vu une telle participation est que les gens sont impatients de changer les années Trump», a déclaré la stratège démocrate Karen Finney. «Cela crée de nombreuses attentes.»

Le défi ne sera pas plus facile. Biden fait face à une décision concernant le procureur général qui fera l’objet d’un examen minutieux de la part des dirigeants noirs, qui veulent quelqu’un ayant une expérience dans la défense des droits civils, et des républicains qui réclament l’indépendance politique alors que le fils de Biden, Hunter, fait face à une enquête fédérale sur ses finances.

Certaines de ces tensions sont apparues la semaine dernière lors d’une réunion entre Biden et des leaders des droits civiques qui ont pressé le nouveau président de diversifier son cabinet et mis en garde contre le choix de Vilsack en particulier. Vilsack a été critiqué pour le licenciement de la responsable du département Shirley Sherrod, qui est noire, lors de son dernier passage à l’USDA, une décision pour laquelle il s’est excusé plus tard.

Le président de la NAACP, Derrick Johnson, a averti Biden que la sélection de Vilsack pourrait nuire à la participation des Noirs aux concours critiques de Géorgie.

« Vilsack pourrait avoir un effet désastreux sur les électeurs de l’État de Géorgie », a déclaré le président de la NAACP Derrick Johnson à Biden lors de la réunion, qui était privée.

L’audio a été divulgué à The Intercept, qui a publié des extraits.

Biden se hérissa face à une telle inquiétude, en disant: « Mettons les choses au clair, vous ne devriez pas être contrarié. »

«Ce que j’ai fait jusqu’à présent est plus que ce que n’importe qui d’autre a fait jusqu’à présent», a-t-il ajouté. « Je pense ce que je dis. »

Le président élu a encore plusieurs postes à pourvoir au Cabinet et a marqué l’histoire avec certaines de ses premières sélections. Il a nommé le général à la retraite Lloyd Austin pour être la première personne noire à diriger le Pentagone, tout en choisissant le procureur général de Californie Xavier Becerra pour être le premier Latino à diriger le département de la santé et des services sociaux. Sa candidate à l’envoyée commerciale américaine, Katherine Tai, est née dans le Connecticut de parents taïwanais.

Mais ces choix ont été annoncés après que les Afro-Américains, les Latinos et les Américains d’origine asiatique au Congrès ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que leurs points de vue pourraient ne pas être pleinement représentés dans la nouvelle administration. Certains candidats seront confrontés à d’autres obstacles, notamment Austin qui a besoin d’une dérogation pour remplir le rôle civil à la tête du Pentagone. C’est une étape à laquelle certains démocrates se sont historiquement opposés.

Biden pourrait diversifier davantage son cabinet en choisissant la représentante Deb Haaland du Nouveau-Mexique comme première secrétaire de l’intérieur amérindienne, lui donnant l’autorité sur une puissante agence qui supervise les tribus du pays. Mais cela éroderait davantage la majorité démocrate mince comme un rasoir à la Chambre, ce que Biden ne peut pas se permettre compte tenu de la position précaire du parti au Sénat.

Il est particulièrement frustrant que, jusqu’à la nomination de Tai, personne d’origine asiatique n’occupe un poste de secrétaire au niveau du Cabinet. La représentante californienne Judy Chu, présidente du Congressional Asian Pacific American Caucus, a déclaré qu’elle suggérait des rôles supérieurs pour les Américains d’origine asiatique pendant la campagne et la transition, uniquement pour l’action à venir à la dernière minute.

«Nous avons essayé de travailler en collaboration pendant la campagne», a déclaré Chu. «C’est pourquoi nous sommes inquiets.»

Jusqu’à présent, une caractéristique importante des choix de Biden: des liens profonds avec l’administration Obama. Cela inclut l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Denis McDonough, en tant que secrétaire du ministère des Anciens combattants et l’ancienne ambassadrice des Nations Unies et conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, en tant que directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison-Blanche.

L’équipe de Biden a déclaré qu’une longue expérience gouvernementale était primordiale à un moment où le pays est confronté à une pandémie historique et à une incertitude économique. Mais d’autres démocrates le pressent de mélanger ces visages familiers avec des voix plus récentes.

«Nous avons des personnes qui ont déjà fait partie du Cabinet – il y a un rôle pour ces personnes, en particulier dans une crise comme celle-ci, elles ont les connaissances – mais il est important d’ajouter des voix et de faire progresser la prochaine génération de dirigeants. », A déclaré la représentante Katie Porter, D-Calif.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a également exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il n’y avait pas de vision cohérente émergeant de la liste de conseillers de Biden.

« Nous pouvons lutter pour savoir s’ils sont assez audacieux ou assez ambitieux, surtout compte tenu de l’incertitude et du type de Sénat que nous allons avoir », a déclaré Ocasio-Cortez. « Mais à part cela, je pense que l’une des choses que je Je cherche, quand je vois tous ces choix ensemble, c’est: Quel est le programme? Quelle sera la vision globale? »

Après qu’une offre primaire largement centriste lui ait valu la nomination présidentielle démocrate, Biden a cherché à intégrer des priorités plus progressistes dans sa campagne électorale générale, promettant d’investir des milliards dans de nouveaux emplois verts et d’apporter des améliorations majeures aux infrastructures pour lutter contre le changement climatique.

Mais certains dirigeants progressistes, y compris la Sens.Elizabeth Warren, D-Mass., Et Bernie Sanders, I-Vt., Semblent peu susceptibles d’atterrir au Cabinet, étant donné les inquiétudes de l’équipe de transition concernant le braconnage des rangs démocrates au Sénat. Cela laisse certains militants inquiets que l’administration ne tienne pas ses promesses de campagne au flanc gauche du parti.

«Je pense qu’il y a des drapeaux rouges ou, dans ce cas, des drapeaux bleus décourageants», a déclaré Norman Solomon, directeur national du groupe activiste progressiste RootsAction.

Solomon a déclaré que les groupes progressistes sont prêts à s’organiser pour essayer de bloquer la nomination du choix de Biden pour le poste de directeur du Bureau de la gestion et du budget, l’américano-indienne Neera Tanden, en raison de son antagonisme passé envers Sanders. Ils s’opposent également à de nombreux choix de Biden de l’establishment démocrate, y compris le nouveau conseiller principal Cedric Richmond, un membre du Congrès de Louisiane étroitement lié aux sociétés pétrolières et gazières actives dans son quartier riche en énergie.

Brent Colburn, un ancien responsable de l’administration Obama qui a servi dans plusieurs agences, a encouragé les démocrates à envisager la situation dans son ensemble lorsqu’ils jugent le cabinet de Biden.

« Ce qui aura finalement un impact sur le succès de la présidence de Biden, c’est sa capacité à constituer une équipe qualifiée, testée et dont il est à l’aise de recevoir des conseils et des conseils », a déclaré Colburn. « Vous devez évaluer ces choix dans le contexte de la longue partie. «

