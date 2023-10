Armita Geravand pourrait être victime en Iran de l’application du port du foulard

DUBAI — Une confrontation avec la police des mœurs iranienne qui a laissé une adolescente dans le coma attise un regain de méfiance et de colère à l’égard des dirigeants du pays et suscite des critiques étrangères.

Suite aux informations publiées cette semaine sur les blessures de Geravand, des militants ont appelé le gouvernement à autoriser les journalistes à parler à ses amis et à sa famille. Au lieu de cela, les médias d’État ont publié des interviews vidéo de ses parents, qui semblaient tous deux affligés et choqués.

« Je pense qu’ils ont dit que sa tension artérielle avait chuté », a déclaré à la caméra la mère de Geravand, Shahin Ahmadi, avec des paroles hésitantes et parfois difficiles à comprendre. « Elle est tombée par terre et sa tête a heurté le bord du métro. »

Mohammadi a qualifié l’entretien avec les parents d’Armita d’« ambigu et non transparent » et a accusé les dirigeants iraniens de tenter « d’empêcher la vérité d’émerger sur Armita ».

Dans une apparente réplique à certaines de ces déclarations, le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanania suggéré que les responsables américains, britanniques et allemands se préoccupent de leurs propres travailleurs de la santé en grève, « au lieu de remarques interventionnistes et biaisées et d’exprimer une inquiétude peu sincère à l’égard des femmes et des filles iraniennes ».