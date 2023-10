Un armistice sans victoire et sans éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne est l’issue probable de la guerre russo-ukrainienne si les États-Unis et leurs alliés continuent de soutenir l’Ukraine.

C’est l’opinion d’un éminent expert de l’histoire de la Russie qui s’est récemment exprimé lors du forum du Hiram College Garfield Center for Public Leadership.

Le haut-parleur, Stephen Kotkin , est chercheur principal Kleinheinz à la Hoover Institution et chercheur principal au Freeman Spogli Institute for International Studies de l’Université de Stanford. Il est sur le point de publier chez son éditeur Penguin le troisième volume de sa biographie de Joseph Staline, qui a conduit l’Union soviétique au statut de grande puissance pendant la Seconde Guerre mondiale.

Kotkin, apparaissant au Hiram College via Zoom, a qualifié l’invasion de l’Ukraine par la Russie de criminelle. Il est favorable au soutien américain à l’Ukraine et affirme que les efforts de l’administration Biden pour empêcher la guerre de s’étendre vers une guerre plus large sont le bon objectif.

Kotkin n’écarte pas la possibilité que Vladimir Poutine pourrait éventuellement recourir à l’utilisation de petites armes nucléaires stratégiques et a souligné l’annonce de Poutine selon laquelle il placerait de telles armes en Biélorussie, un petit pays lié à la Russie et partageant une longue frontière avec l’Ukraine.

« Poutine veut détruire l’Ukraine et sa culture », a-t-il déclaré, soulignant que les Russes bombardaient les institutions du pays, notamment les musées ukrainiens. Les Russes les vident alors de leurs collections et les emportent en Russie.

Poutine est un autocrate qui contrôle les médias et opprime l’opposition. Son message nationaliste pro-russe séduit suffisamment de Russes et il ne rencontre donc aucune opposition forte.

“Il ne se soucie pas du nombre de Russes qui meurent en Ukraine, car il a toujours plus de remplaçants”, a déclaré Kotkin.

Kotkin a ajouté qu’il admirait la détermination de l’Ukraine à lutter contre l’invasion russe de son pays, qui, selon lui, a commencé en 2014, peu après les Jeux olympiques, lorsque les forces russes ont envahi et annexé la péninsule de Crimée.

Kotkin parle de gagner une guerre comme étant différent de gagner la paix. L’Ukraine, a-t-il ajouté, ne peut pas vaincre la Russie et pourrait ne pas atteindre son objectif de reconquérir la totalité de son territoire saisi par la Russie, mais sa détermination pourrait éventuellement aboutir à un cessez-le-feu et à un armistice comme celui entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cela, a-t-il déclaré, donnerait à l’Ukraine l’opportunité d’adhérer à terme à l’Union européenne et de devenir une nation respectueuse de l’État de droit et dotée d’un gouvernement responsable dans lequel règne la majorité.

La Corée du Sud, a-t-il dit à titre d’exemple, n’a pas conquis la Corée du Nord ni gagné la guerre, mais elle est devenue l’un des pays les plus prospères au monde.

Comparant le système de gouvernement de Poutine à un système qui repose sur la richesse inhérente à la nation sans créer de nouvelles richesses, Kotkin a décrit la stratégie d’invasion de l’Ukraine comme un désastre pour la Russie. L’invasion, a-t-il déclaré, a redynamisé et élargi l’OTAN, l’alliance américano-européenne et isolé la Russie, la poussant dans une relation de dépendance avec la Chine, autrefois partenaire junior, mais désormais partenaire principal dans cette amitié entre deux nations. Il a déclaré que la Russie, sur la voie actuelle, pourrait devenir une version plus large de la Corée du Nord, dépendante de la Chine, mais suffisamment indépendante pour faire du mal dans le monde.

Les États-Unis ont découvert qu’une Europe amicale et unie constitue l’une de leurs meilleures défenses contre une Russie et une Chine hostiles, a-t-il déclaré. Le Japon et l’Australie, deux pays où règne également l’État de droit, soutiennent les volontés américaines et européennes de contenir la Chine. Il a ajouté que le Vietnam, qui a vaincu les États-Unis en 1974, est également devenu plus amical avec l’Amérique parce qu’il s’inquiète de la domination chinoise.

Kotkin a qualifié la Russie de civilisation qui ne veut pas faire partie de l’Occident. Parmi les pays occidentaux modernes, celui qui présente des similitudes est la France. Il a décrit la France comme une nation dotée d’un gouvernement centralisé et d’une grande bureaucratie qui a subi une révolution sanglante comme celle de la Russie, suivie d’un gouvernement dictatorial qui menaçait ses voisins européens. Néanmoins, la France a évolué vers une nation dans laquelle l’État de droit est respecté et la majorité règne. La France ne menace plus ses voisins. Selon Kotkin, ce serait le meilleur résultat pour la Russie.

La Russie, dans sa trajectoire actuelle, pourrait éventuellement se dissoudre, a déclaré Kotkin. Ensuite, dit-il, la Chine et le Japon entreraient en compétition pour contrôler de vastes étendues de Sibérie, la partie asiatique de la Russie.

