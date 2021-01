Les trois candidats à la tête de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz, Norbert Roettgen et le Premier ministre de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet, arrivent sur scène pour répondre aux questions des délégués au cours de la deuxième journée du 33e congrès du parti tenu en ligne au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), à Berlin, Allemagne, 16 janvier 2021. Odd Andersen / Pool via REUTERS – POOL / REUTERS

Armin Laschet a été élue samedi à la tête du parti chrétien-démocrate (CDU) d’Angela Merkel, marquant le début d’une campagne électorale qui verra la fin de ses 15 ans au pouvoir.

M. Laschet, 59 ans, espère succéder à Mme Merkel à la chancelière lorsqu’elle se retirera après les élections générales de septembre.

M. Laschet a battu Friedrich Merz, un rival de longue date de Mme Merkel, et Norbert Röttgen, un ancien ministre de l’environnement, pour remporter la direction avec les voix de 521 des 1 0001 délégués du parti.

C’était un vote pour maintenir le cap que Mme Merkel avait fixé pour le parti. M. Laschet s’est présenté comme le candidat de la continuité contre le pro-business M. Merz, qui voulait ramener la CDU à ce qu’il considérait comme ses racines conservatrices.

« Nous ne gagnerons que si nous restons forts au milieu de la société », a-t-il déclaré dans son discours final aux délégués. « Nous devons gagner, non pas parce que nous voulons gagner, mais parce que nous devons le faire pour notre pays, pour notre avenir. »

En tant que dirigeant régional de Rhénanie du Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé d’Allemagne, il avait la plus grande expérience gouvernementale des candidats, mais a vu sa réputation endommagée par sa gestion de la pandémie de coronavirus.

Bien qu’il n’ait pas réussi à inspirer pendant la campagne, il était le candidat préféré de l’establishment du parti, et Mme Merkel a clairement exprimé son soutien dans un discours vendredi lorsqu’elle a déclaré qu’elle voulait voir « une équipe » gagner – M. Laschest était le seul candidat debout dans une équipe, avec Jens Spahn, le ministre populaire de la Santé, comme colistier.

Mais M. Laschet n’est pas assuré d’une course claire à la chancellerie en septembre. Les chefs de partis allemands ne sont pas automatiquement candidats à la chancelière et la CDU ne doit nommer son candidat qu’à Pâques.

Attendant dans les coulisses, Markus Söder, le chef du parti jumeau bavarois de la CDU, et M. Spahn, le colistier de M. Laschet. Les deux sont considérablement plus populaires auprès des électeurs que M. Laschet et tous deux ont manœuvré pour obtenir la candidature à la chancelière.

Mais la CDU sera soulagée que la direction du parti soit enfin réglée. Un nouveau chef devait être élu en avril dernier, mais le concours a été retardé à deux reprises par la pandémie. En fin de compte, la conférence du parti a dû se tenir en ligne, les délégués regardant de chez eux les trois candidats s’exprimant dans un studio de télévision vide.