Armie Hammer se montre honnête à la suite de son accusation de cannibale

L’acteur Armie Hammer a déclaré qu’il était un homme changé après sa chute précipitée du statut d’homme de premier plan à celui de paria public.

Dans le premier épisode de son nouveau Armie HammerTime Podcast, Hammer s’est entretenu avec son collègue acteur Tom Arnold pour discuter des hauts et des bas de leur carrière, de leur mariage et de la façon dont leurs traumatismes d’enfance respectifs ont influencé qui ils sont aujourd’hui.

« Je dois être conscient du moment où j’utilise le charme ou la subtilité pour obtenir quelque chose que je veux », a déclaré Hammer, ajoutant qu’il avait hérité du charme de son père Michael Armand Hammer, qui peut parfois paraître manipulateur.

«Je repense à mon histoire de rencontres. J’étais un acteur à succès, toutes ces choses fonctionnaient pour moi. C’était très facile pour moi », a déclaré Hammer, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

Au milieu d’allégations croissantes de viol, d’abus sexuels et émotionnels et d’être un « cannibale » après la fuite de ses échanges privés, Hammer a été abandonné par son agent et publiciste et forcé de quitter Hollywood. Il refusé » les allégations dans une interview avec Piers Morgan, décrivant l’épreuve dans son podcast comme « un train qui s’enfuit ».

Hammer a plaisanté en disant qu’il « aime plutôt » les rumeurs qui l’entourent maintenant.

«Je ne vais pas mentir, j’aime bien les trucs de cannibale maintenant. Je me dis simplement : « Hé, je suis un cannibale » », a déclaré Hammer à Arnold.

« Qu’est-ce qui fait plus de bruit ? « Armie Hammer est un cannibale » ou « Armie Hammer n’est peut-être pas un cannibale ? »

« Quand quelque chose comme ça arrive, nous faisons tout ce travail sur nous-mêmes, non pas pour pouvoir récupérer les emplois, mais pour ne pas nous soucier de savoir si nous récupérons les emplois, et je pense que c’est là que je me sens maintenant. »

Devenant plus introspectif sur sa sexualité et le « type de sexe que j’aime », Hammer a déclaré qu’il avait réalisé que cela était lié aux abus sexuels qu’il avait subis dans son enfance, prétendument de la part d’un prêtre.

«Ma sexualité à l’avenir a été affectée par la façon dont j’ai été initiée à la sexualité», a déclaré Hammer. «J’ai été initié au sexe d’une manière où j’étais complètement hors de contrôle de la situation. Ma réponse a donc été que je vais me livrer à une sorte de sexe où je contrôle totalement. Et c’est un moyen sûr pour moi de reprendre mon pouvoir.

En fin de compte, Hammer a déclaré qu’il était « reconnaissant d’avoir traversé toutes ces conneries, car maintenant où je suis, c’est bien mieux que si tout cela ne s’était jamais produit. »