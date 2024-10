Armie Hammer revient par intérim pour son premier film depuis les allégations

Armie Marteau a commencé son retour d’acteur. Selon Deadline, Hammer a joué un « rôle clé » dans Creuset de frontièreun western du réalisateur Travis Mills. Il s’agit du premier rôle d’acteur de Hammer en près de trois ans après des allégations d’agression sexuelle.

En 2021, plusieurs femmes ont accusé Hammer d’agression sexuelle. Les accusations portées contre Hammer incluaient le viol, le cannibalisme et les problèmes liés au BDSM. En 2023, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a refusé de porter plainte contre Hammer en raison de preuves insuffisantes.

Malgré l’absence d’accusations criminelles, Hammer a été abandonné par son agence artistique, a perdu son publiciste et a abandonné plusieurs projets d’acteur. Le dernier rôle de Hammer est venu dans Mort sur le Nil en 2022. Le projet Kenneth Branagh a considérablement réduit l’apparition de Hammer dans les bandes-annonces et le marketing avant la sortie.

Qui est impliqué avec Armie Hammer dans Frontier Crucible ?

Outre Hammer, Frontier Crucible met en vedette Thomas Jane, Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears, Zane Holtz, Jonah Kagen et Mary Stickley.

Le synopsis officiel via Deadline se lit comme suit : « Présenté comme Reservoir Dogs rencontre Bone Tomahawk, et se déroulant dans le territoire de l’Arizona dans les années 1870, le film suivra un ancien soldat (Clohessy) au passé tragique qui est plongé dans une alliance difficile avec trois hors-la-loi. (dirigé par Jane), une belle femme (Stickley) et son mari blessé (Brown), dans une tentative de survivre aux éléments et aux ennemis de la frontière occidentale.

Mills (The Pendragon Cycle) réalise Frontier Crucible basé sur le roman Desert Stake-Out de Harry Whittington de 1961. David Guglielmo et Lillian Campbell produiront. Dallas Sonnier et Amanda Presmyk seront les producteurs exécutifs de Bonfire Legend. Les autres producteurs exécutifs incluent Jane, Courtney Lauren Penn, Sefton Fincham et Preston Poulter.

Le tournage du film financé de manière indépendante commence le mois prochain à Monument Valley et à Prescott, en Arizona.

