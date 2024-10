Armie Hammer revient dans « Frontier Crucible »

Armie Hammer reviendra au cinéma avec le drame western indépendant « Frontier Crucible » – son premier travail d’acteur en plus de trois ans après les nombreuses allégations d’inconduite sexuelle en 2021.

Le tournage débutera le mois prochain à Monument Valley et à Prescott, en Arizona, avec Thomas Jane comme co-star. Dallas Sonnier produit le projet.

L’histoire est centrée sur un ancien soldat faisant équipe à contrecœur avec un trio de hors-la-loi, une femme et son conjoint blessé alors qu’ils traversent la périlleuse frontière de l’Arizona dans les années 1870.

Ensemble, ils combattent les éléments durs et les forces hostiles dans une tentative désespérée de survie. Myles Clohessy, Zane Holtz, Mary Stickley, Jonah Kagen, Eli Brown et Eddie Spears co-stars. Hammer et Jane joueront deux des hors-la-loi.

Hammer a taquiné son retour sur son Instagram page avec une photo de lui-même et du scénario sur le plateau.

Hammer a percé en incarnant les jumeaux Winklevoss dans « The Social Network » de David Fincher en 2010 avant de se lancer dans une carrière stable avec des films comme « J. Edgar », « The Man from UNCLE », « The Lone Ranger », « Nocturnal Animals », « Free Fire », « Cars 3 », « Désolé de vous déranger », « On the Basis of Sex » et le célèbre « Appelle-moi par ton nom ».

En 2021, plusieurs femmes ont porté plainte pour abus contre lui. Hammer a nié les allégations mais a dû abandonner plusieurs projets et a été abandonné par son agence et son publiciste. Les accusations ont fait l’objet d’une enquête de la part du LAPD, mais aucune accusation n’a été déposée.

La nouvelle intervient après que l’acteur a lancé lundi un podcast intitulé The Armie HammerTime Podcast. Le premier épisode comprend une interview de l’acteur Tom Arnold.

Source: Indépendant