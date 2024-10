Armie Hammer répond aux allégations de cannibale dans un nouveau podcast et dit qu’il « les aime plutôt »

« C’est sauvage », a déclaré Hammer, invité du podcast, Tom Arnold. « Je ne vais pas mentir, j’aime bien les trucs de cannibale maintenant. »

Hammer a poursuivi : « Ce sont les accusations qui font autant de bruit. Par exemple, qu’est-ce qui fait le plus de bruit ? « Armie Hammer est un cannibale » ou « Armie Hammer n’est peut-être pas un cannibale ? » Le truc du cannibale fait plus de bruit et vous n’avez pas de tournée d’excuses dans ce monde. Par exemple, quelqu’un dit quelque chose sur vous, tout le monde le croit, et ils continuent leur vie vers ce sur quoi ils se concentrent, parce qu’ils le font. ont leur propre vie. »