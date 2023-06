Armie Hammer règle le divorce avec Elizabeth Chambers à la suite d’un scandale d’abus sexuels

Elizabeth Chambers et Armie Hammer

Armie Hammer et Elizabeth Chambers sont parvenues à un accord de règlement.

Le couple s’est séparé après 13 ans en 2020, peu de temps avant que l’acteur ne soit accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes.

Hammer confirme dans des documents judiciaires que les ex « ont conclu un accord écrit concernant leurs biens et leurs droits de mariage ou de partenariat domestique, y compris la pension alimentaire », et leur accord de garde sur leurs deux enfants reste inchangé.

Hammer et Chambers étaient ensemble depuis 13 ans et se sont mariés en 2010 avant d’accueillir deux enfants ensemble.

Mais alors que les femmes présentaient des allégations d’abus contre l’acteur, les deux se sont séparés. Hammer a été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes, qui se sont manifestées, partageant interactions de nature dérangeante.

L’acteur a été exclu de plusieurs projets alors que les enquêtes sur les allégations commençaient.

Depuis, il a été innocenté des charges retenues contre lui, tout en donnant son premier entretien plus tôt cette année.

L’acteur a nié tout acte criminel lors d’un entretien avec Air Mail. Ailleurs, il a révélé qu’il avait été agressé par un pasteur de la jeunesse à l’âge de 13 ans, ce qui, selon lui, l’a conduit à s’intéresser au BDSM et à la dynamique du pouvoir sexuel.

« J’étais un connard, que j’étais égoïste, que j’utilisais les gens pour me sentir mieux, et quand j’ai eu fini, je suis passé à autre chose. » – Armie Hammer a déclaré à Air Mail

Leur accord de garde sur leur fille Harper, 8 ans, et leur fils Ford, 6 ans, reste inchangé. Cependant, aucun autre détail à ce sujet n’a été partagé.