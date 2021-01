Armie Hammer a quitté un autre projet alors qu’il continue de faire face aux retombées de sa récente controverse sur les réseaux sociaux.

le Appelez-moi par votre nom l’acteur a quitté la prochaine série Paramount + L’offre à propos de la création du réalisateur Francis Ford Coppoladrame policier fondateur de 1972 Le parrain, Variété a rapporté le jeudi 28 janvier. La série se concentrera sur le film primé aux Oscars à travers la perspective du producteur hollywoodien. Al Ruddy, qui Armie devait dépeindre.

E! News a contacté l’équipe de l’acteur et le service de streaming pour obtenir des commentaires.

Cette décision fait suite à un scandale au début du mois impliquant des accusations non vérifiées de messages que l’artiste aurait envoyés aux femmes au sujet de ses désirs sexuels.

Le joueur de 34 ans Désolé de vous déranger star a confirmé le 19 janvier qu’il ne jouerait plus dans la prochaine comédie romantique Mariage au fusil de chasse contraire Jennifer Lopez, citant des distractions de la controverse.

«À la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas, en toute bonne conscience maintenant, laisser mes enfants pendant quatre mois tourner un film en République dominicaine», a-t-il déclaré à E! Nouvelles dans un communiqué à ce moment-là. « Lionsgate me soutient dans ce domaine, et je leur en suis reconnaissant. »