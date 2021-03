Au fur et à mesure que leur « relation progressait rapidement », Effie a affirmé que Hammer avait utilisé des « tactiques de manipulation claires » pour « tester mon dévouement envers lui ». Le comportement d’Armie « est devenu de plus en plus violent », a-t-elle affirmé, ajoutant: « Il m’a abusé mentalement, émotionnellement et sexuellement. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy