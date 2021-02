ARMIE Hammer n’est pas un suspect dans une enquête sur la mort de Wonder Valley malgré de nouvelles rumeurs en ligne affirmant qu’il travaillait sur un chantier de construction situé près de l’endroit où des restes humains ont été trouvés.

Armie, 34 ans, a été accusé de fantasmes de viol et de cannibalisme, ayant des «esclaves» et plus encore dans une série de messages dérangeants exposés par le compte Instagram House of Effie.

Le 31 janvier, des détectives de la division des homicides du shérif du comté de San Bernardino ont répondu lorsque des restes humains ont été retrouvés dans la Wonder Valley du comté de San Bernardino, près de là. Armie a travaillé sur un chantier de construction.

L’officier de l’information publique du bureau du shérif a confirmé en exclusivité au Sun: «Le nom d’Armie Hammer n’a pas du tout été suspecté. Nous n’avons pas l’intention d’enquêter sur lui.

«Nous n’avons pas identifié les restes.»

Le compte Instagram de la célébrité Deux Moi a partagé des soumissions selon lesquelles une histoire choquante sur Armie serait bientôt publiée.

L’histoire à venir serait la raison pour laquelle il était déposé par son agence WME vendredi.

House of Effie a alors publié: «Holy s ** t. Je sais ce qui va sortir. C’est mauvais. Vraiment mauvais. Comme si je tremble et que je sens que je vais vomir et que je suis avec toute ma famille.

«Ce que lui et ses amis ont fait est pire que tout ce que j’ai publié. Justice sera rendue. »

Les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à spéculer que l’histoire avait à voir avec les restes trouvés dimanche dernier.

Compte dans The Cut a tweeté: «Tout cela est allégué avec #ArmieHammer jusqu’à preuve du contraire. Vous vous souvenez quand Armie a soudainement commencé à travailler dans la construction au milieu de la pandémie et du divorce l’année dernière? Soudain, il a été embauché, entre deux emplois, travaillant dans un hôtel au milieu du désert.

«Au cours des six mois de son emploi, à 10-15 minutes du site, les restes des trois femmes ont été retrouvés. Nous ne confondons pas les deux idées, mais il y a eu des rumeurs de longue date depuis un certain temps.

Les comptes des réseaux sociaux ont commencé à spéculer que les restes, qui n’ont pas été identifiés, appartiennent à la maman californienne Erika Lloyd, qui a disparu en juin.

Lipstick Alley a posté Armie «fait l’objet d’une enquête concernant la disparition d’une mère californienne qui partait pour un road trip en solo à Joshua Tree National. Elle est portée disparue depuis juin 2020. Sa voiture a été retrouvée abandonnée et vandalisée.

«Le coin local enquête sur un cas de restes humains trouvés dans la région en février 2021, mais le service du shérif ne confirmera pas pour le moment si les restes lui appartiennent.

En octobre 2020, l’acteur de Call Me By Your Name a parlé de travailler dans la construction dans une propriété de Twentynine Palms près du parc national de Joshua Tree, où Erika a disparu.

Il a déclaré lors de Jimmy Kimmel Live: « J’ai été productif. J’ai été vraiment chanceux. Je veux dire regarde, le monde s’effondre, c’est l’apocalypse, mais assez drôle, mon pote Ashton [Ramsey] acheté un vieux motel dans le désert.

«C’était ce genre de motel abandonné et délabré, et je suis revenu du Iles Caïmans où j’étais en quarantaine et je me suis dit: « Mec, je n’ai rien à faire. » Il m’a dit: ‘Veux-tu venir vivre avec moi dans ce motel abandonné et faire de la construction avec moi?’ »

Il a également écrit sur Instagram en août, en taguant Joshua Tree National: « C’est l’un de mes meilleurs amis, Ashton. Depuis environ 2 mois, j’ai vécu avec Ashton, travaillé dans la construction avec Ashton et fait de la randonnée avec Ashton tous les jours. Il a J’ai été un si bon ami (et patron) et a été l’ami le plus solidaire que l’on puisse demander. Aujourd’hui, c’est peut-être mon anniversaire, mais je veux juste dire merci à @ashtonramsey et dire que je t’aime mec. «

Mais Deux Moi a semblé nier cette spéculation, car le compte a publié une capture d’écran d’une source anonyme indiquant qu’il n’y a «aucun moyen» et que les gens «atteignent».

Dans une autre capture d’écran anonyme, une personne a déclaré qu’elle ne croyait pas aux rumeurs, car il y avait des «filles là-bas tout le temps» et qu’il «n’aurait pas fait tout un truc de presse là-bas s’il avait tué deux personnes».

Comme le savent les lecteurs de The Sun, Armie a été impliqué dans un scandale de viol et de cannibalisme.

Ex petite amie Courtney Vucekovich a affirmé qu’il lui avait dit qu’il voulait «casser et manger ses côtes».

Elle a déclaré au DailyMail: «Il tenait vraiment à dire qu’il voulait casser une de vos côtes et la manger. Comme barbecue et mangez-le. En ce qui concerne le BDSM, il a clairement indiqué que c’était quelque chose qui l’intéressait très tôt dans la relation et il a souvent fait référence à me casser les côtes.

L’ex-petite amie d’Armie, Paige Lorenze, avec qui il est sorti l’année dernière pendant quatre mois, revendiqué au soleil qu’il gardait des mannequins dans le sous-sol de sa maison familiale pour apprendre à attacher les femmes.

Elle prétend qu’il était obsédé par «la viande, les os et les veines» et voulait qu’elle soit fière des contusions qu’elle subissait.

Elle a déclaré au Sun: «Il m’a dit qu’il avait des mannequins dans son sous-sol dans sa maison familiale où Elizabeth et lui vivaient pour s’entraîner à attacher des cordes.

«Je n’essaye pas du tout de faire honte. Mais je pense que les hommes dangereux [sometimes] utilisez cela comme un écran de fumée pour abuser et blesser les femmes pour leur propre plaisir sexuel.

« Je le tiens responsable et je pense qu’il sait qu’il a causé beaucoup de douleur aux femmes, même s’il ne veut pas l’admettre maintenant. Et il y a du pouvoir dans le nombre. »

Elle a ajouté: « Je pense que cela [situation] est terrible, c’est tellement injuste pour ses enfants et je pense que tout le monde est tellement dégoûté et choqué.

Paige a également affirmé qu’il jouait un «jeu de couteau» et a gravé la lettre «A» dans sa peau au-dessus de son pubis avant de lécher la blessure sanglante et de s’en «vanter» à ses amis.

Elle a affirmé qu’il rêvait également d’avoir des relations sexuelles avec un «corps mou».

Armie et son ex-épouse Elizabeth Chambers – qui partagent deux enfants – se sont séparés en juillet dernier après 10 ans de mariage au milieu de rumeurs selon lesquelles il aurait eu une liaison avec sa co-star Rebecca Lily James.

Plus tôt cette semaine Elizabeth a répondu aux allégations contre son ex, disant: «Pendant des semaines, j’essaye de traiter tout ce qui s’est passé. Je suis choqué, navré et dévasté.

« Le chagrin mis à part, j’écoute et je continuerai de m’écouter et de m’éduquer sur ces questions délicates. Je n’avais pas réalisé à quel point je ne savais pas. »

Elle a ajouté: « Mon seul objectif et mon attention continueront d’être sur nos enfants, sur mon travail et sur la guérison pendant cette période incroyablement difficile. »

Armie a qualifié les allégations de « attaque en ligne vicieuse » contre lui.

Dans la déclaration, il a confirmé les informations selon lesquelles il n’apparaît plus comme un amoureux Jennifer Lopezest nouveau mariage de fusil de chasse rom-com.

Il a dit TMZ: « Je ne réponds pas à ces affirmations de taureaux ** t, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi. Je ne peux pas en bonne conscience maintenant laisser mes enfants pendant quatre mois pour tourner un film en République dominicaine. »

« Lionsgate me soutient dans ce domaine et je leur en suis reconnaissant. »