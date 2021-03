La police de Los Angeles a ouvert une enquête sur une allégation de viol contre l’acteur hollywoodien Armie Hammer.

La star américaine a nié tout acte répréhensible.

La confirmation par les détectives d’une enquête est intervenue quelques instants après la comparution d’une femme de 24 ans à une conférence de presse et allégué qu’elle avait été violée et agressée par l’acteur en 2017.

La femme, qui vit en Europe et a été identifiée uniquement comme « Effie », a donné une description graphique de ses interactions avec Monsieur Hammer et a déclaré aux journalistes: « Je pensais qu’il allait me tuer. »

L’avocat de M. Hammer a qualifié les allégations de « scandaleuses »



Depuis janvier, un certain nombre d’anciens partenaires de l’acteur ont allégué qu’il était physiquement et émotionnellement violent.

Une série d’images, censées être des captures d’écran de messages directs qu’il a envoyés, a été publiée de manière anonyme, détaillant des fantasmes sexuels dérangeants et violents, y compris le cannibalisme et le viol.

M. Hammer a nié que les captures d’écran étaient réelles et a qualifié les allégations de «vicieuses et fausses».

Une fois nominé pour un Golden Globe pour son rôle dans Call Me by Your Name, à la suite des allégations, il a laissé un certain nombre de projets de films prévus et a été abandonné par son agent et publiciste.

Son ex-épouse Elizabeth Chambers, avec qui il a deux enfants, a déclaré qu’elle était « choquée, navrée et dévastée » par les histoires.

Effie a déclaré lors de la conférence de presse qu’elle l’avait rencontré sur Facebook en 2016 et que le couple avait une relation continue pendant les quatre prochaines années.

Effie a déclaré: «Il m’a abusé mentalement, émotionnellement et sexuellement; j’étais complètement sous le choc et je ne pouvais pas croire que quelqu’un que j’aimais m’ait fait ça.

« J’ai tellement essayé de justifier ses actes, au point même de lui répondre d’une manière qui ne reflétait pas mes vrais sentiments. »

Elle a dit qu’elle avait été traumatisée et qu’elle avait envisagé de se suicider.

« Je veux que les autres victimes d’agression sexuelle dans le monde se sentent autonomes et sachent qu’elles sont entendues, crues, comprises, soutenues et aimées. »

Son avocate, l’avocate très en vue des droits des femmes Gloria Allred, a déclaré qu’elle avait transmis les preuves de l’affaire à la police. « Nous pensons qu’il est important qu’une enquête soit menée sur ces graves allégations », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole du département de police de Los Angeles a confirmé qu’il avait été contacté par un avocat au nom d’un membre de la communauté le 3 février et avait ouvert une enquête.

Son ex-épouse Elizabeth Chambers a déclaré qu’elle avait le cœur brisé



En réponse aux allégations, L’avocat de M. Hammer a répété les démentis de l’acteur.

Se référant à Effie par son nom complet, Andrew Brettler a déclaré que «sa propre correspondance avec M. Hammer sape et réfute ses allégations scandaleuses».

Il a publié des SMS explicites qu’il dit avoir envoyés à M. Hammer auxquels l’acteur « a répondu en précisant qu’il ne voulait pas maintenir ce type de relation avec elle ».

« Depuis le premier jour, M. Hammer a soutenu que toutes ses interactions avec (l’accusateur) – et avec tous ses autres partenaires sexuels d’ailleurs – ont été complètement consensuelles, discutées et convenues à l’avance, et mutuellement participatives. »

Il a ajouté que « l’offre légale visant à attirer l’attention et mal avisée ne fera que rendre plus difficile pour les vraies victimes de violences sexuelles d’obtenir la justice qu’elles méritent ».