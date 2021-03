Armie Hammer, l’acteur hollywoodien, a été accusé d’avoir violé une jeune femme il y a quatre ans à Los Angeles, la police disant qu’elle enquêtait sur l’allégation.

L’avocat de Hammer a qualifié l’allégation de « scandaleuse » et a déclaré que toutes les relations sexuelles de l’acteur étaient « complètement consensuelles ».

L’allégation de viol fait suite aux déclarations sur les réseaux sociaux en janvier de plusieurs femmes qui ont accusé l’acteur de 34 ans de violence psychologique et physique, et ont déclaré qu’il partageait des fantasmes sexuels violents.

Hammer avait déclaré à l’époque qu’il ne répondrait pas à ce qu’il appelait des « attaques en ligne vicieuses », mais il a été abandonné par ses représentants et par deux projets hollywoodiens.

Jeudi, une femme qui s’est identifiée uniquement comme Effie, a déclaré lors d’une vidéoconférence qu’elle entretenait une relation amoureuse de quatre ans avec l’acteur, qui était alors marié à la personnalité de la télévision Elizabeth Chambers.

« Le 24 avril 2017, Armie Hammer m’a violée violemment pendant plus de quatre heures à Los Angeles, au cours desquelles il m’a frappé à plusieurs reprises la tête contre un mur, me meurtrissant le visage », a déclaré Effie, aujourd’hui âgé de 24 ans, aux journalistes.

« Il a également commis d’autres actes de violence contre moi, auxquels je n’ai pas consenti », a-t-elle déclaré.

«Pendant ces quatre heures, j’ai essayé de m’échapper mais il ne m’a pas laissé faire», dit-elle en pleurant. « Je pensais qu’il allait me tuer. Il est ensuite parti sans se soucier de mon bien-être. »

L’avocate d’Effie, Gloria Allred, a déclaré que la femme avait témoigné à la police.

Un porte-parole du département de police de Los Angeles a déclaré qu ‘ »Armie Hammer est le suspect nommé dans une enquête sur l’agression sexuelle présumée » qui a été ouverte le 3 février 2021.

L’avocat de Hammer, Andrew Brettler, a déclaré dans un communiqué que la propre correspondance de la femme avec son client «sape et réfute ses allégations scandaleuses».

« Depuis le premier jour, M. Hammer a soutenu que toutes ses interactions avec (Effie) – et avec tous ses autres partenaires sexuels d’ailleurs – ont été complètement consensuelles, discutées et convenues à l’avance et participatives mutuellement », indique le communiqué. ajoutée.

« Avec la vérité de son côté, M. Hammer se félicite de l’opportunité de remettre les pendules à l’heure », a déclaré M. Brettler.

M. Brettler a déclaré que pas plus tard qu’en juillet 2020, l’accusatrice avait envoyé des messages texte graphiques à Hammer détaillant ses désirs sexuels.

Effie, qui vit en Europe, a déclaré avoir rencontré Hammer sur Facebook en 2016 et être tombée amoureuse de lui. Après le viol présumé, elle a déclaré qu’elle avait subi des flashbacks traumatisants et qu’elle s’était sentie suicidaire. Elle a dit qu’elle se sentait coupable de ne pas avoir parlé plus tôt et espérait que Hammer « serait tenu responsable ».

Hammer et Chambers se sont séparés en juillet 2020 après 10 ans de mariage.

Hammer s’est fait connaître pour la première fois en jouant des jumeaux dans «The Social Network» en 2010, et est surtout connu pour ses rôles principaux dans «Call Me By Your Name» en 2017 et «The Lone Ranger» en 2013.

Plus récemment, Hammer a joué dans le remake Netflix de «Rebecca». Une suite de « Call Me by Your Name » avec Timothée Chalamet est également en cours de développement.