Armie Hammer a été abandonné par son agence, William Morris Endeavour, à la suite de multiples allégations d’abus contre l’acteur, a confirmé USA TODAY.

La décision de l’agence est le dernier coup dur en carrière pour la star de « Call Me by Your Name », qui a quitté le film de Jennifer Lopez « Shotgun Wedding » et la série Paramount Plus « The Offer » suite à la polémique.

USA TODAY a contacté les représentants de Hammer pour obtenir leurs commentaires.

Hammer, 34 ans, a confirmé sa sortie de «Shotgun Wedding» le 13 janvier après que des messages controversés sur Instagram qu’il aurait envoyés détaillant ses fantasmes sexuels soient devenus viraux.

« Je ne réponds pas à ces allégations (explétives), mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas en bonne conscience maintenant laisser mes enfants pendant quatre mois pour tourner un film en République dominicaine », a déclaré Hammer dans une déclaration à USA TODAY à l’époque. « Lionsgate me soutient dans ce domaine et je leur en suis reconnaissant. »

Lionsgate, le studio produisant « Shotgun Wedding », a annoncé plus tard que la star de « Transformers » Josh Duhammel interviendrait pour jouer en face de Lopez. Variety and Deadline a rapporté que Hammer ne jouera plus dans « The Offer », un drame sur la réalisation du film « The Godfather ».

L’ex-petite amie présumée de Hammer, Courtney Vucekovich, a détaillé son expérience de fréquentation avec l’acteur dans une interview du 14 janvier avec Page Six. La publication rapporte la paire datée de juin à août de l’année dernière.

Tout au long de leur relation, Vucekovich a affirmé que Hammer l’avait manipulée et maltraitée: « Il vous captive en quelque sorte et tout en étant charmant, il vous prépare pour ces choses qui sont plus sombres, plus lourdes et consommatrices. Quand je dis consommer, je veux dire mentalement, physiquement, émotionnellement, financièrement, juste tout. «

Après la rupture du couple, Vucekovich dit qu’elle est entrée dans un programme d’hospitalisation partielle de 30 jours axé sur le SSPT et les traumatismes. «En tant que fervente défenseure de la santé mentale, je savais que cette relation était quelque chose que je devais traiter avec l’aide de personnes spécialisées dans les traumatismes et le SSPT. C’est mon expérience», a-t-elle déclaré au média.

Josh Duhamel jouera dans « Shotgun Wedding » avec Jennifer Lopez après la sortie d’Armie Hammer

Plus tard en janvier, une autre femme, Paige Lorenze, s’est entretenue avec Page Six avec des allégations. Le point de vente dit qu’elle et Hammer sont sortis ensemble quatre mois l’année dernière et que Lorenze cherche une thérapie alors qu’elle traite les effets psychologiques de leur relation.

« Il y a eu des drapeaux rouges tout au long de la relation », a-t-elle déclaré. « Je suppose que je les ai simplement mis de côté et il m’a parfois donné confiance en moi. »

L’ex-épouse de Hammer, Elizabeth Chambers, a abordé les allégations dans un post Instagram lundi, écrivant qu’elle était « choquée, navrée et dévastée ».

‘Vicious’: Armie Hammer décrie allégations en ligne contre lui alors qu’il quitte le film JLo

«Mis à part le chagrin, j’écoute et je continuerai de m’écouter et de m’informer sur ces questions délicates», a-t-elle ajouté. « Je n’avais pas réalisé à quel point je ne savais pas. Je soutiens toute victime d’agression ou de maltraitance et j’exhorte toute personne qui a vécu cette douleur à demander l’aide dont elle a besoin pour guérir. »

Chambers et Hammer ont deux enfants: Harper, 6 ans, et Ford, 4 ans.

«Merci pour tout votre amour et votre soutien, et merci d’avance pour votre gentillesse, votre respect et votre considération pour nos enfants et moi alors que nous trouvons des moyens d’aller de l’avant», a-t-elle écrit.

Morgan Wallen n’est plus éligible pour les ACM Awards, abandonné par une agence après avoir utilisé des insultes raciales

Contributeur: David Oliver