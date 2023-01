Armes tirées dans l’impasse du centre-ville de Kelowna

La police a été appelée au pâté de maisons 1600 de la rue St. Paul à Kelowna dans l’après-midi du 13 janvier pour quelqu’un qui aurait pointé une arme possible.

Vers 13 h 45, la GRC est arrivée sur les lieux et a fermé le bloc, réussissant finalement à arrêter un suspect tenant ce qui s’est avéré être une réplique d’arme de poing.

Les agents ont pu rouvrir la rue environ une heure plus tard, et il n’y a plus aucun souci pour la sécurité publique.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Ville de KelownaCrimeGRC