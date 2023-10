Armés par les PC, mis à l’écart par le NPD : les préoccupations autochtones sont largement absentes des élections au Manitoba

Alors que la croissance de la population autochtone dépasse celle du reste de la province, il pourrait y avoir une année où les besoins des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits seront au premier plan dans une campagne électorale au Manitoba.

Ce n’était pas cette année-là.

L’un des deux principaux partis de cette province a passé les 12 derniers jours de la période électorale officielle à faire campagne pour obtenir des votes en raison de son opposition à la fouille de la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, à la recherche des restes de deux femmes des Premières Nations que la police croit être les victimes. d’un tueur en série.

L’autre parti en tête, dirigé par un homme sur le point de devenir potentiellement le seul premier ministre des Premières Nations dans l’histoire du Manitoba à partir de demain, a choisi de s’éloigner dans une certaine mesure des préoccupations autochtones, de peur que son chef et son parti ne soient jugés trop investis dans les électeurs des Premières Nations. » besoins dans l’esprit du reste de l’électorat.

La décision du Parti progressiste-conservateur du Manitoba de s’appuyer fortement sur son opposition à la recherche dans les décharges dans les derniers jours de cette campagne pourrait rester dans l’histoire politique provinciale comme l’une des mesures électorales les plus risquées jamais prises par ce parti.

Plusieurs formes de risque sont en jeu, la première étant évidente : exclure les conservateurs socialement progressistes – dans une province où les conservateurs rouges restent une partie importante de l’électorat – dans le cadre d’un effort visant à motiver les membres les plus conservateurs de leur base.

« Ils tentent de défendre leurs bastions à travers la province, en particulier ce qui restera de ces bastions à Winnipeg », a déclaré Paul Thomas, professeur émérite d’études politiques à l’Université du Manitoba.

« Certains directeurs de campagne savent simplement qu’ils doivent être méchants avec leur message. Il faut qu’il soit percutant à ce stade tardif pour attirer l’attention des électeurs. »

Les conservateurs apprendront demain si cette stratégie a aliéné les membres de l’aile progressiste du parti – les conduisant à rester chez eux le jour de l’élection ou à modifier leur vote – plus qu’elle n’a enflammé les autres conservateurs.

« Je pense que beaucoup de gens disent que ce n’est plus le parti qu’il était et que je soutenais », a déclaré Kelly Saunders, politologue à l’Université de Brandon.

« Les gens qui pensent que ce parti vire trop à droite et s’aventure dans des domaines controversés, comme les droits parentaux et la décharge, associent Wab Kinew au crime. »

Un panneau publicitaire le long de la rue Donald, à Winnipeg, fait du candidat PC Fort Whyte, Obby Khan, le visage de la plateforme du parti en matière de droits parentaux. (Ian Froese/CBC)

Réputation en danger

L’autre forme de risque n’est pas si immédiate. La chef du parti, Heather Stefanson, a passé plus de deux décennies à l’Assemblée législative du Manitoba, développant une réputation de bâtisseuse de consensus modérée, mais elle a pu voir son héritage politique terni par la stratégie du Parti conservateur.

Il existe des parallèles entre Stefanson et l’ancien conseiller de Saint-Vital, Gord Steeves, qui a passé 11 ans à l’hôtel de ville de Winnipeg et était connu comme un homme politique affable et modéré qui était plus un libéral bleu qu’un conservateur rouge. Après l’échec initial de la candidature de Steeves à la mairie en 2014, il a orienté sa campagne vers la droite, soulevant des questions sur qui il était réellement en tant qu’homme politique.

Saunders a déclaré que les électeurs pourraient poser des questions similaires à propos de Stefanson.

« Elle ne semble plus être le même genre de personne qu’avant. Certes, lorsqu’elle est devenue première ministre, elle a spécifiquement parlé de sa volonté d’être plus ouverte, plus inclusive, plus conciliante et plus orientée vers le consensus, en particulier sur la réconciliation. Cela va vraiment à l’encontre de cela », a déclaré Saunders.

« C’est un peu décousu et je pense que c’est déroutant pour les électeurs d’essayer de comprendre exactement où elle se situe sur ces questions. »

Il peut y avoir une certaine confusion, bien que dans une mesure beaucoup moins dramatique, à propos de Kinew au cours de cette campagne.

Depuis des mois, le chef du NPD semble marcher sur la corde raide rhétorique qui ne consiste ni à exagérer les engagements de son parti envers les peuples autochtones, ni à les minimiser.

Alors que Kinew avait promis dès le début de s’engager de bonne foi dans une certaine forme d’effort d’enfouissement, le NPD a largement évité d’évoquer la recherche de Prairie Green jusqu’à ce que Stefanson et les conservateurs décident de faire campagne sur leur position.

Le NPD a évité de discuter de la recherche d’une décharge à Prairie Green plus tard dans la campagne jusqu’à ce que les conservateurs en parlent. (Jaison Empson/CBC)

Changements de messagerie

Le moment du débat télévisé des chefs a été encore plus significatif lorsque Kinew a été interrogé sur les crimes violents au Manitoba. Le chef du NPD, qui connaît bien la relation entre la pauvreté et la criminalité, a réussi à ne mentionner aucun aspect des déterminants sociaux de la criminalité.

« Lorsque nous parlons des causes de la criminalité, je pense que nous savons tous que ce sont les drogues. Pour bon nombre des problèmes que nous constatons chaque jour, ce sont les drogues, les dépendances », a déclaré Kinew.

Ce message réductionniste, destiné à un large public qui suivait la seule heure consensuelle de la campagne qui a duré 28 jours, était très différent du discours subtil et tactique de Kinew devant les partisans du parti à l’Université mennonite canadienne en août.

Les dirigeants des trois principaux partis politiques du Manitoba se sont affrontés lors d’un débat des chefs de parti à CBC Manitoba le 21 septembre. (James Turner/CBC)

Au cours de ce discours, Kinew n’a pas hésité à évoquer les complexités.

« La race fait partie du paysage lorsqu’il est question de sécurité au Manitoba. Les peuples autochtones sont évoqués dans nos conversations sur la criminalité dans cette province », avait déclaré Kinew à l’époque.

« Nous connaissons tous les statistiques sur la surreprésentation dans les prisons et devant les tribunaux, mais il y a quelque chose qui se perd dans la conversation que mes adversaires veulent avoir sur la sécurité publique au Manitoba et c’est une simple vérité : bien trop souvent dans notre province, Les peuples autochtones sont victimes de crimes. Alors, voulez-vous savoir qui veut de l’action concrète et non de la rhétorique lorsqu’il s’agit de sécurité publique au Manitoba ? Les peuples autochtones.

Thomas a décrit le discours de Kinew en août comme une mesure préventive contre les publicités d’attaque contre les PC qui sont arrivées en volume plus tard dans la campagne.

« Cela visait à le vacciner contre son passé, celui que les PJ décrivent comme un homme autochtone en colère. C’était un discours qu’il devait mettre de côté et passer à autre chose », a déclaré Thomas.

« Il ne s’exprime toujours pas en force et ne dit pas : « Je serai un premier ministre qui sera aussi attentif aux préoccupations des Autochtones, aux peuples autochtones ». Telle est la réputation du NPD, mais il n’a cessé de répéter un argument fort : « Je gouvernerai au nom de tous les Manitobains. » «

Problèmes de paratonnerre

Saunders a déclaré qu’elle comprenait pourquoi Kinew n’avait pas mis davantage l’accent sur les préoccupations des Autochtones au cours de cette campagne.

« Les questions autochtones sont un paratonnerre et vous voyez certainement les conservateurs essayer d’en faire encore plus un paratonnerre. Je pense donc qu’il y a une sensibilité autour de cela, que vous vouliez appeler cela la lassitude de la réconciliation, que vous vouliez l’appeler notre capacité de ne pas affronter pleinement notre passé colonialiste et le génocide qui a touché les peuples autochtones et continue d’avoir un impact dans ce pays », a-t-elle déclaré.

« Cela montre simplement le racisme sous-jacent », a-t-elle poursuivi, « qui existe malheureusement dans de nombreuses poches de notre société ».

Saunders a déclaré qu’elle comprenait pourquoi Kinew « voudrait aborder avec délicatesse » les préoccupations des Autochtones.

Kelly Saunders est professeure agrégée de sciences politiques à l’Université de Brandon. Elle dit que le NPD a dû « aborder avec délicatesse » les questions autochtones. (Randall McKenzie/CBC)

« Ce n’est pas comme s’il nierait son indigénéité. Évidemment, c’est une partie importante de qui il est et de son expérience vécue et de la façon dont il voit le monde et les problèmes, mais ce serait une chose difficile parce que vous voulez le minimiser et je pense vous voyez cela dans certains de ses messages, n’est-ce pas ? » dit-elle.

« Vous ne voulez pas mettre cela au premier plan en raison de la manière dont l’indigénéité, les questions autochtones et la réconciliation ont été réellement utilisées comme armes dans de nombreux milieux. »

La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation a donné à Kinew l’occasion d’être lui-même authentique et de continuer à parler à la communauté dans son ensemble.

Wab Kinew a parlé plus ouvertement des questions autochtones lors d’un pow-wow à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Centre Canada Vie à Winnipeg samedi. (Tyson Koschik/CBC)

«Je veux dire aux peuples autochtones que chaque fois que vous dansez lors d’un pow-wow, chaque fois que vous chantez, chaque fois que vous parlez votre langue, vous prouvez que les architectes de l’époque des pensionnats ont échoué dans leur quête pour détruire nos cultures», a déclaré Kinew. » a déclaré samedi à un auditoire au Centre Canada Vie.

« Et je tiens à dire aux non-Autochtones, merci beaucoup d’être venus aujourd’hui et de porter du orange, car lorsque vous vous tenez solidaire avec la communauté, vous prouvez que les architectes de l’ère des pensionnats se sont trompés lorsqu’ils pensaient que les Canadiens et des êtres humains issus de différents horizons pourraient être divisés. »

Si le NPD devient le prochain gouvernement mardi, l’élection d’un premier ministre des Premières Nations sera un moment historique pour le Manitoba. Mais la pression sur Kinew pour qu’il s’engage dans un exercice d’équilibre continuera, au grand dam des électeurs autochtones qui espèrent un changement immédiat.

Entre-temps, une victoire du PC offrirait à Stefanson l’occasion de reconsidérer une approche plus conciliante avec les dirigeants des Premières Nations en particulier. À ce stade, cela pourrait être une montagne aussi escarpée à gravir que de remporter un autre mandat pour son parti.