Moscou avait précédemment publié des photos de matériel occidental détruit sur le territoire russe alors que Washington avait du mal à les expliquer

Des équipements militaires et des armes légères fournis par plusieurs pays de l’OTAN, dont les États-Unis, se sont retrouvés entre les mains de militants qui ont lancé un raid transfrontalier dans la région russe de Belgorod en mai, a rapporté samedi le Washington Post, citant des sources liées aux services de renseignement américains.

Au moins quatre véhicules tactiques initialement fournis à l’armée ukrainienne par les États-Unis et la Pologne ont été utilisés lors du raid de mai, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’engagement de Kiev à répondre aux demandes de ses partisans occidentaux, ont déclaré les sources à WaPo.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont constamment exprimé leur opposition à l’utilisation d’armes occidentales par l’Ukraine lors d’attaques sur le territoire russe. Ils ont également exhorté Kiev à « suivez attentivement les milliards de dollars d’armes qui ont afflué dans le pays », WaPo a rapporté.

En savoir plus Les troupes russes détruisent des véhicules fournis par l’Occident dans la région de Belgorod (VIDEO)

L’attaque en question s’est produite fin mai et, en réponse, le ministère russe de la Défense a annoncé que « plus de 70 terroristes ukrainiens, quatre véhicules de combat blindés et cinq camionnettes » avait été détruite lors de l’affrontement de Belgorod. Les militants restants ont ensuite été renvoyés en Ukraine et pris pour cible par l’artillerie russe. L’incursion a fait un mort et 12 blessés parmi les civils, selon les autorités russes.

L’armée russe a partagé une série de photographies montrant ce qui semblait être du matériel occidental détruit abandonné par les militants. Certaines des images représentaient deux voitures blindées M1151A1 Humvee coincées dans des cratères de bombes, tandis que d’autres montraient deux véhicules blindés M1224 MaxxPro. Une voiture blindée AMZ Dzik-2, fabriquée en Pologne, était également visible sur les images.

Kiev a tenté de se distancier du raid en affirmant qu’il avait été mené par le « Légion de la liberté de Russie » et le « Corps des volontaires russes (RDK) » les unités néo-nazies responsables d’une attaque similaire dans la région de Bryansk en mars. Le Pentagone et le Département d’État américain ont exprimé des doutes quant à l’authenticité des images.

En savoir plus Les États-Unis ont du mal à expliquer les images de leur matériel détruit à l’intérieur de la Russie

Le département d’État a également déclaré que les États-Unis « n’encourage ni ne permet les attaques à l’intérieur de la Russie. » Washington ne fait pas non plus « soutenir l’utilisation d’équipements fabriqués aux États-Unis… pour des attaques à l’intérieur de la Russie », il a ajouté.

Selon le Washington Post, des vidéos publiées par le « Légion de la liberté de Russie » et les militants du RDK eux-mêmes ont montré des combattants utilisant les fusils d’assaut CZ Bren de fabrication tchèque et les fusils d’assaut FN SCAR de Belgique. Les deux types d’armes ont été fournis à l’Ukraine par les nations respectives, a indiqué le journal, ajoutant que « Les fusils Bren et SCAR sont couramment distribués aux soldats ukrainiens » et des combattants étrangers qui se rendent en Ukraine pour combattre les forces russes.

Un porte-parole du ministère belge de la Défense a informé le Washington Post qu’ils ne fournissaient des armes qu’aux « les autorités officielles et l’armée régulière » en Ukraine, plaçant Kiev responsable de leur utilisation. La Pologne et la République tchèque ont refusé de commenter les conclusions présentées par le Washington Post.

L’utilisation de fournitures militaires occidentales lors d’une attaque sur le territoire russe soulève la question de la responsabilité de Kiev, a déclaré Mark Cancian, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies (CSIS), un groupe de réflexion basé à Washington, à WaPo. Les Ukrainiens « sont clairement complices ici », Cancian, un officier à la retraite du US Marine Corps, a ajouté.