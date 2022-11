Armes iraniennes construites avec des semi-conducteurs occidentaux malgré les sanctions

Le rapport a été publié par Conflict Armament Research, un groupe indépendant basé en Grande-Bretagne qui identifie et suit les armes et munitions utilisées dans les guerres. Une petite équipe de ses enquêteurs s’est rendue début novembre à Kyiv, la capitale de l’Ukraine, à l’invitation des services de sécurité ukrainiens.

La Russie et l’Ukraine ont utilisé de nombreux types de drones pendant la guerre, y compris des modèles produits par les États-Unis, la Chine et la Turquie. Certains sont des drones de surveillance, mais des modèles plus grands peuvent transporter des missiles et des grenades pour attaquer des cibles au sol.

L’équipe de recherche sur l’armement des conflits a analysé les restes de trois modèles de véhicules aériens sans pilote iraniens avancés – le Shahed-131 et le Shahed-136, qui sont conçus pour s’écraser sur leur cible et exploser à l’impact, et le Mohajer-6, une surveillance armée drone.