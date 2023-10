Redfern a également déclaré que les casques et gilets pare-balles expédiés à bord des avions cargo n’avaient pas été achetés par l’État.

Les nouveaux détails des opérations de Floride en Israël ont été rapportés pour la première fois par CNN et The Associated Press jeudi et a suscité une réprimande immédiate de la part des démocrates du Sunshine State. Mais un responsable de la Maison Blanche a minimisé ces informations lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet.

“Je laisserais certainement le gouverneur parler de ce que fait la Floride”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, aux journalistes à Washington, DC, interrogé à ce sujet. « Il n’est pas illégal pour le gouverneur d’un État d’offrir une certaine aide étrangère à un autre pays. Il existe des lois et des réglementations qui régissent la manière dont le processus d’exportation est géré et tout cela se fait par l’intermédiaire du Commerce.

Le bureau du gouverneur n’a pas fourni d’informations sur le type d’armes ou de munitions envoyées, ni plus de détails sur la manière dont l’État a aidé ou qui sont les parties privées impliquées.

Il semblait également y avoir initialement des récits contradictoires sur la façon dont l’effort avait été mis en place.

Redfern, dans un communiqué, a déclaré que les expéditions par avion-cargo avaient été organisées en « consultation » avec le consul général d’Israël à Miami. Redfern a déclaré que l’administration avait également travaillé avec le consul général pour obtenir l’autorisation des vols transportant des armes et des munitions.

Mais Maor Elbaz-Starinsky, le consul général, a initialement déclaré à l’Associated Press il n’a pas demandé de drones, de gilets pare-balles ou de casques, et il n’a pas non plus parlé au gouverneur de l’aide pour obtenir des armes ou des munitions par l’intermédiaire de parties privées. Mais Elbaz-Starinsky dit plus tard à McClatchy qu’il avait en fait parlé à l’administration DeSantis et lui avait demandé, ainsi qu’à d’autres, d’aider à obtenir l’approbation finale pour une expédition privée de pièces d’armes au cours de la première semaine de la guerre au Moyen-Orient.

«Ils m’ont demandé de les aider. J’ai contacté quelques contacts, dont le bureau du gouverneur, pour obtenir l’approbation finale. il a dit à McClatchy. « Cela a suivi tout le processus. Je ne suis même pas sûr, en fin de compte, qui a démêlé cette affaire et fait approuver l’envoi.

Immédiatement après l’attaque du Hamas contre Israël, DeSantis, qui vante depuis longtemps son soutien à Israël, a appelé à des sanctions accrues contre l’Iran, qui s’aligne sur les groupes opposés à Israël, et a déclaré l’état d’urgence qui lui a permis d’exploiter un fonds spécial d’État en cas de catastrophe, sans approbation législative, pour aider à financer les vols qui ont ramené environ 700 Américains.

Ces mesures interviennent alors que DeSantis, qui fait campagne pour la présidence, a critiqué l’administration Biden – ainsi que l’ancien président Donald Trump – à propos d’Israël. DeSantis a frappé Trump, son ancien allié politique devenu principal rival pour l’investiture du GOP, à cause des critiques de l’ancien président à l’égard du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais DeSantis a également demandé cette semaine à un républicain juif de premier plan de Floride de retirer son soutien au gouverneur après avoir déclaré que DeSantis n’avait pas fait assez pour contrer l’antisémitisme.

Jusqu’à présent, l’État a émis des bons de commande de transport d’une valeur allant jusqu’à 32 millions de dollars pour trois entreprises différentes, selon la Division de gestion des urgences de Floride, dont 19 millions de dollars à une entreprise qui avait été précédemment embauchée pour aider au programme controversé de transport de migrants de DeSantis.

L’État a payé à ARS Worldwide des charters pour transporter les Américains d’Israël ainsi que pour faire voler des avions cargo vers le pays.

Mardi, l’administration DeSantis a attiré l’attention sur les avions cargo et a déclaré dans un communiqué qu’ils transportaient 85 palettes contenant « des fournitures médicales, des vêtements, des produits d’hygiène et des jouets pour enfants ». Certaines des fournitures médicales répertoriées étaient des blouses d’hôpital, des aiguilles et des seringues.

La version, qui comprenait une brève vidéo montrant le chargement des avionsa déclaré qu’Elbaz-Starinsky avait observé le chargement et le départ des avions.

La présidente du Parti démocrate de Floride, Nikki Fried, qui est juive, a critiqué DeSantis pour son aide dans la tentative d’acheminement de munitions et d’armes vers Israël, affirmant que Biden est le « commandant en chef ».

« Le Parti démocrate de Floride soutient sans équivoque le droit d’Israël à l’autodéfense, et le soutien militaire américain à ces efforts doit venir du gouvernement américain – et non d’une poignée de main entre un président en herbe et des « partis privés » indéfinis », a déclaré Fried dans un communiqué. « Au lieu de se mêler des opérations militaires pour marquer des points politiques suite à l’échec de sa campagne présidentielle, Ron doit se retirer et laisser le président Biden faire son travail. »