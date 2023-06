Armes de l’OTAN utilisées dans l’attaque contre la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

Les combattants russes alignés contre Moscou qui a lancé un raid transfrontalier depuis l’Ukraine dans la région de Belgorod en Russie la semaine dernière a utilisé au moins quatre véhicules tactiques initialement donnés à l’Ukraine par les États-Unis et la Pologne, ont déclaré des responsables américains, soulevant des questions sur l’utilisation involontaire d’équipements fournis par l’OTAN et Les engagements de Kiev à sécuriser le matériel fourni par ses partisans.

Trois des véhicules protégés contre les embuscades résistants aux mines, également connus sous le nom de MRAP, amenés en Russie par les combattants ont été fournis par les États-Unis et le quatrième provenait de Pologne, selon des personnes familières avec la découverte des services de renseignement américains, qui n’a pas été signalé auparavant. Ces personnes ont parlé sous condition d’anonymat pour discuter de la question sensible.

Une vidéo postée le 22 mai par le Russian Volunteer Corps, une milice anti-Poutine aux liens néonazis, montre des combattants et un MRAP près de la frontière avec Belgorod. (Vidéo : Corps des volontaires russes/Télégramme)

Les combattants portaient également des fusils fabriqués par la Belgique et la République tchèque et au moins une arme antichar AT-4 couramment utilisée par les troupes américaines et occidentales, selon des photos vérifiées par le Washington Post.

Les responsables américains et occidentaux ont insisté pour que l’Ukraine suive attentivement les milliards de dollars d’armes qui ont afflué dans le pays. Les partisans de Kiev ont également largement interdit aux forces ukrainiennes d’utiliser des armes et des équipements occidentaux pour des attaques sur le sol russe. Pourtant, le récent raid en Russie souligne à quel point le matériel peut changer de mains de manière imprévisible, créant des problèmes de surveillance que peu à Washington et à Kiev semblent disposés à reconnaître. Au moins deux MRAP semblent avoir été capturés par les forces russes après l’opération, selon les images examinées par The Post.

La Légion de la Russie libre et une deuxième milice appelée le Corps des volontaires russes (RDK) ont mené le raid. Les groupes sont composés de combattants de souche russe, y compris des citoyens russes, qui s’opposent au président russe Vladimir Poutine et disent qu’ils travaillent à «libérer» leur patrie. Quelques membres des groupes sont connus pour être des néo-nazis russes ou pour avoir d’autres opinions extrémistes.

Ilya Ponomarev, coordinateur politique de la Légion de la Russie libre, a déclaré que le groupe faisait partie de la Légion internationale, une coalition de combattants volontaires supervisée et armée par l’armée ukrainienne. Le RDK est un groupe indépendant qui a déclaré que certains membres faisaient partie de la Légion internationale, bien que la légion ait nié tout lien avec le RDK, a rapporté Reuters. La Légion internationale n’a pas répondu à la demande de commentaires du Post.

L’opération de la semaine dernière s’est déroulée au milieu des attentes généralisées d’une contre-offensive ukrainienne imminente. L’incursion a été suivie d’une augmentation d’autres attaques sur le territoire russe, notamment des attaques de drones visant Moscou et des bombardements intensifs dans la région de Belgorod.

Jeudi, le RDK a revendiqué la responsabilité d’attaques qui ont frappé plus profondément dans Belgorod. Dans un message vidéo posté sur le compte Telegram du groupe, les combattants ont annoncé ce qu’ils ont décrit comme « une deuxième phase » d’opérations à l’intérieur de la Russie.

Le 1er juin, les autorités de la région russe de Belgorod ont signalé des bombardements dans la ville de Shebekino. (Vidéo : Télégramme)

Le groupe de la Légion de la Russie libre a également publié jeudi une vidéo montrant ce qu’il a décrit comme des attaques contre les forces russes, qui, selon The Post, ont été prises à environ un mile de la frontière dans la ville de Belgorod, Novaya Tavolzhanka. Vendredi, le groupe a publié une image montrant un char opérant dans la ville et a affirmé être impliqué dans des combats là-bas.

Les zones frontalières de Belgorod continuent d’être attaquées par des bombardements intenses, ont annoncé vendredi des responsables locaux, faisant état d’au moins deux morts. La vague de frappes dans la région a été décrite par des responsables russes locaux et des journalistes comme le plus grand bombardement du territoire russe depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Deux immeubles d’habitation ont pris feu à Shebekino, a écrit le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram, ajoutant qu’au moins 850 obus de mortier avaient touché la région depuis jeudi. Des milliers d’habitants ont été évacués, selon les médias locaux, et certains ont réagi furieusement à ce qu’ils ont qualifié d’inaction des autorités.

« Nous avons été forcés d’abandonner notre maison, nous avons fui les bombardements, nous nous sommes réfugiés chez des amis, hier nous voulions revenir chercher des chiens, ils ne nous ont pas laissés », a écrit un habitant de Shebekino en réponse à une publication sur les réseaux sociaux. par le gouverneur. « Que devons-nous faire, nous, les retraités ? »

À Moscou, les hauts fonctionnaires ont continué à projeter un sentiment de calme. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas abordé la situation lors de son briefing quotidien avec les journalistes.

Interrogé sur l’utilisation d’équipements américains pour des attaques transfrontalières, un porte-parole du département d’État a déclaré: «Les États-Unis n’encouragent ni ne permettent les attaques à l’intérieur de la Russie. Nous avons été clairs sur le fait que nous ne soutenons pas l’utilisation d’équipements fabriqués aux États-Unis pour des attaques à l’intérieur de la Russie, y compris avec les Ukrainiens au cours de la semaine dernière.

« Notre objectif est de fournir à l’Ukraine l’équipement et la formation dont elle a besoin pour reprendre son propre territoire souverain, et c’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré le responsable.

Un responsable américain a déclaré que « chaque pays prend ses propres décisions souveraines sur l’aide qu’il fournit à l’Ukraine et les conditions qu’il lui impose ». Le responsable a noté que « beaucoup ont fait les mêmes demandes que nous avons des Ukrainiens ».

Un porte-parole des forces armées ukrainiennes a posé des questions à l’agence de renseignement de la défense de Kiev, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Ponomarev a reconnu qu’il existe des restrictions à l’utilisation d’équipements occidentaux en Russie, mais a affirmé que les véhicules utilisés avaient une longue chaîne de possession qui les rendait acceptables dans ce cas. Il a dit qu’ils ont utilisé des « trophées » que les Russes ont capturés aux Ukrainiens et qui ont ensuite été repris et conservés par la légion. Ponomarev n’a fourni aucune preuve pour étayer son affirmation selon laquelle la légion avait repris du matériel occidental aux forces russes.

Une vidéo publiée par le Corps des volontaires russes montre un combattant anti-Poutine tenant un fusil CZ Bren 2 lors d’une attaque contre le poste frontière russe à Kozinka, Belgorod. (Vidéo : Corps des volontaires russes)

RDK a déclaré au Post dans un communiqué qu’il n’avait utilisé aucun équipement étranger dans l’opération. Pourtant, des photographies publiées sur la page Instagram de RDK et des vidéos envoyées à The Post par le groupe montrent des combattants à Belgorod tenant divers fusils, dont le CZ Bren de fabrication tchèque et le FN SCAR de Belgique, selon Jonathan Ferguson, le gardien des armes à feu et de l’artillerie au Royal britannique. Armureries qui ont revu les images pour The Post.

La Belgique et la République tchèque ont fourni des armes à l’Ukraine, et il est probable que ces fusils proviennent de là, a déclaré Andrew Galer, un expert en armes légères de la société de renseignement de défense Janes qui a également examiné les images, bien qu’il ait dit qu’il était possible qu’ils peut provenir d’un pays intermédiaire.

Les fusils Bren et SCAR sont couramment distribués aux soldats ukrainiens et à ses combattants volontaires internationaux, selon deux Volontaires américains servant en Ukraine.

Un porte-parole du ministère belge de la Défense a refusé de dire combien de fusils il avait envoyés en Ukraine ou d’en identifier un à partir d’une photo fournie par The Post. « Les armes fournies ont toujours été transmises aux autorités officielles et à l’armée régulière qui en est responsable », a déclaré un porte-parole du ministère.

Les ministères de la Défense de la Pologne et de la République tchèque ont refusé de commenter.

Il n’y a eu aucune indication publique antérieure de violations de l’accord sur les armes, mais l’épisode soulève des questions sur la responsabilité à l’avenir et sur ce que les États-Unis sont prêts à tolérer, a déclaré Mark Cancian, officier à la retraite du Corps des Marines et conseiller principal au Center for Strategic and Études internationales. Les Ukrainiens « sont clairement complices ici », a-t-il dit, et les États-Unis « ont indiqué dans [its] déclarations que cela est contraire à la politique.

À partir du 22 mai, des photographies et des images de l’incursion ont commencé à circuler et ont été promues sur les réseaux sociaux des deux groupes. Le Post a vérifié de manière indépendante une vidéo et une photographie publiées par le Corps des volontaires russes, qui, avec une autre vidéo, montrait au moins quatre MRAP et un Humvee blindé monté avec une mitrailleuse de calibre .50 rassemblés le long d’une route en Ukraine à environ huit kilomètres de la frontière russe. Sur la base des seuls visuels, The Post n’a pas été en mesure d’identifier d’où venaient les MRAP et Humvee, ni s’ils incluaient les véhicules analysés par les services de renseignement américains.

Les soldats peuvent être vus avec des brassards jaunes couramment portés par les forces ukrainiennes. Les MRAP et Humvee sont marqués de signes plus blancs, que les forces ukrainiennes ont peints sur les véhicules pendant la guerre. Un MRAP apparaît également avec une flèche distincte vers le haut sur sa porte avant gauche.

Des photographies et des vidéos publiées plus tard sur les réseaux sociaux russes montraient au moins deux des mêmes MRAP, tous deux avec des signes plus et un avec ce qui semblait être la même flèche sur la porte. L’un des MRAP est apparu plus tard dans une vidéo publiée par le média russe Izvestia, qui a annoncé qu’il serait désormais utilisé par l’armée russe.

Francesca Ebel à Londres ; Serhiy Morgunov à Kiev, Ukraine ; et Loveday Morris à Bratislava, en Slovaquie, ont contribué à ce rapport.