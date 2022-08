Armes à feu et drogues saisies dans un réseau criminel transfrontalier présumé

TORONTO-

La police de l’Ontario dit avoir démantelé un réseau criminel qui aurait fait du trafic de cocaïne et de fentanyl et fait passer des armes à feu au Canada en provenance des États-Unis

La police régionale de York a déclaré qu’une opération conjointe avec un certain nombre d’autres forces de police de l’Ontario, ainsi que des agents frontaliers canadiens et américains, s’est terminée par l’arrestation de 22 personnes pour plus de 400 accusations.

“Cette enquête a démantelé un réseau criminel sophistiqué impliqué dans la distribution de cocaïne, de fentanyl et d’autres substances contrôlées”, a déclaré l’inspecteur de la police régionale de York. a déclaré Ahmad Salhia lors d’une conférence de presse mercredi.

“Nous avons identifié un pipeline criminel responsable du flux d’armes à feu illicites entrant au Canada en provenance des États-Unis, des armes à feu qui, selon nous, étaient destinées à des membres de gangs violents et à des délinquants violents.”

La police a déclaré que l’opération de 10 mois baptisée Project Monarch s’est terminée le 28 juillet lorsque la police a exécuté des mandats à Brampton, Toronto et London, Ont.

Les enquêteurs ont déclaré avoir saisi 27 armes de poing et plus de 300 cartouches.

Salhia a déclaré qu’un certain nombre de ces armes avaient leurs numéros de série “oblitérés” ou “modifiés”, ce qu’il a qualifié de tactique courante pour empêcher la police de retracer les armes à feu illicites.

La police a déclaré avoir retracé 20 des 27 armes aux États-Unis, notamment en Floride, en Ohio et au Michigan. Salhia a déclaré que la police pensait que les sept autres armes provenaient également des États-Unis

La police a déclaré avoir également saisi plus de 1,3 million de dollars de drogue, dont neuf kilogrammes de cocaïne et 1,5 kilogramme de fentanyl.

Salhia a déclaré que la police avait découvert de “grandes quantités” de fentanyl saisi pressé dans des pilules en forme de voitures et de papillons.

L’enquête a débuté en octobre 2021 lorsque la police régionale de York a commencé à enquêter sur une personne soupçonnée de trafic de drogue, a indiqué la police.

Alors que l’enquête se poursuivait, la police a déclaré avoir identifié des suspects à Londres et à Brampton liés au trafic de cocaïne, de fentanyl et d’armes à feu.

À partir de là, la police a formé l’opération conjointe, qui comprenait des enquêteurs de la police régionale de York, de l’OPP, de la police régionale de Peel, du service de police de London, de la sécurité intérieure des États-Unis et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

En plus des armes à feu et de la drogue, les enquêteurs ont déclaré avoir saisi 155 242 $CAN, 9 000 $US et cinq véhicules.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 août 2022.