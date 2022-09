EREVAN, Arménie –

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont négocié un cessez-le-feu pour mettre fin à une flambée de combats qui a tué 155 soldats des deux côtés, a déclaré jeudi un haut responsable arménien.

Armen Grigoryan, le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, a annoncé la trêve dans des propos télévisés, affirmant qu’elle avait pris effet quelques heures plus tôt, à 20h00 (16h00 GMT) mercredi. Un précédent cessez-le-feu négocié mardi par la Russie a rapidement échoué.

Plusieurs heures avant l’annonce de Grigoryan, le ministère arménien de la Défense a annoncé que les bombardements avaient cessé, mais il n’a pas mentionné l’accord de cessez-le-feu.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part du gouvernement azerbaïdjanais.

La déclaration de cessez-le-feu fait suite à deux jours de violents combats qui ont marqué le plus grand déclenchement d’hostilités entre les deux adversaires de longue date en près de deux ans.

Tard mercredi, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale arménienne accusant le Premier ministre Nikol Pashinyan de trahir son pays en essayant d’apaiser l’Azerbaïdjan et exigeant sa démission.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont échangé la responsabilité des hostilités, les autorités arméniennes accusant Bakou d’agression non provoquée et les responsables azerbaïdjanais affirmant que leur pays répondait aux bombardements arméniens.

Pashinyan a déclaré que 105 des soldats de son pays avaient été tués depuis que les combats ont éclaté tôt mardi, tandis que l’Azerbaïdjan a déclaré en avoir perdu 50. Les autorités azerbaïdjanaises ont déclaré qu’elles étaient prêtes à remettre unilatéralement les corps de jusqu’à 100 soldats arméniens.

Les pays ex-soviétiques sont enfermés dans un conflit vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui fait partie de l’Azerbaïdjan mais est sous le contrôle des forces ethniques arméniennes soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a récupéré de larges pans du Haut-Karabakh et des territoires adjacents détenus par les forces arméniennes. Plus de 6 700 personnes sont mortes dans les combats, qui se sont terminés par un accord de paix négocié par la Russie. Moscou a déployé environ 2 000 soldats dans la région pour servir de soldats de la paix dans le cadre de l’accord.

Pashinyan a déclaré mercredi que les forces azerbaïdjanaises occupaient 10 kilomètres carrés (près de 4 miles carrés) du territoire arménien depuis le début des combats.

Il a déclaré aux législateurs que son gouvernement avait demandé à la Russie un soutien militaire dans le cadre d’un traité d’amitié entre les pays et avait également demandé l’aide de l’Organisation du traité de sécurité collective.

“Nos alliés sont la Russie et l’OTSC”, a déclaré Pashinyan, ajoutant que le pacte de sécurité collective stipule qu’une agression contre un membre est une agression contre tous.

“Nous ne considérons pas l’intervention militaire comme la seule possibilité, car il existe également des options politiques et diplomatiques”, a déclaré Pashinyan, s’exprimant devant le parlement de son pays.

Il a déclaré aux législateurs que l’Arménie est prête à reconnaître l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans un futur traité de paix, à condition qu’il renonce au contrôle des zones en Arménie que ses forces ont saisies.

“Nous voulons signer un document, pour lequel de nombreuses personnes nous critiqueront, nous dénonceront et nous traiteront de traîtres, et ils pourraient même décider de nous retirer de nos fonctions, mais nous serions reconnaissants si l’Arménie obtient une paix et une sécurité durables à la suite de ça », a déclaré Pashinyan.

Certains membres de l’opposition ont vu dans cette déclaration un signe de la volonté de Pashinyan de céder aux exigences azerbaïdjanaises et de reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Des milliers de manifestants en colère ont rapidement envahi le siège du gouvernement, accusant Pashinyan de trahison et exigeant sa démission.

Pashinyan a démenti avec colère les informations alléguant qu’il avait signé un accord acceptant les demandes azerbaïdjanaises comme une “attaque d’information”. Grigoryan, le secrétaire du Conseil de sécurité, a dénoncé les manifestations à Erevan, les décrivant comme une tentative de destruction de l’État.

Arayik Harutyunyan, le chef du Haut-Karabakh, a réagi au tumulte en disant que la région n’acceptera pas d’entrer dans le giron azerbaïdjanais et continuera à faire pression pour son indépendance.

Alors que les tensions montaient à Erevan, Moscou s’est engagé dans un exercice d’équilibre délicat en cherchant à maintenir des liens amicaux avec les deux nations. Il entretient de solides liens économiques et sécuritaires avec l’Arménie, qui abrite une base militaire russe, mais entretient également une coopération étroite avec l’Azerbaïdjan, riche en pétrole.

Certains observateurs ont vu dans le déclenchement des combats une tentative de l’Azerbaïdjan de forcer les autorités arméniennes à mettre en œuvre plus rapidement certaines des dispositions de l’accord de paix de 2020, telles que l’ouverture de couloirs de transport via son territoire.

“L’Azerbaïdjan a un plus grand potentiel militaire, et il essaie donc de dicter ses conditions à l’Arménie et d’utiliser la force pour faire pression sur les décisions diplomatiques qu’il veut”, a écrit Sergei Markedonov, un expert russe de la région du Caucase du Sud, dans un commentaire.

Markedonov a noté que la flambée actuelle des hostilités survient juste au moment où la Russie a été forcée de se retirer des régions du nord-est de l’Ukraine après une contre-offensive ukrainienne, ajoutant que la demande d’assistance de l’Arménie a mis la Russie dans une position précaire.

Le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants d’autres membres de l’OTSC ont discuté de la situation lors d’un appel mardi soir, appelant à une cessation rapide des hostilités. Ils ont convenu d’envoyer une mission de hauts responsables de l’alliance de sécurité dans la région.

Vendredi, Poutine doit tenir une réunion avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Samarcande, en Ouzbékistan, où ils prévoient tous deux d’assister à un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, un groupe de sécurité dominé par la Russie et la Chine. Le gouvernement arménien a déclaré que Pashinyan, qui devait également assister au sommet, ne se présenterait pas en raison de la situation dans le pays.

À Washington, un groupe de législateurs soutenant l’Arménie a fait pression sur l’administration Biden. Le représentant américain Adam Schiff, l’influent président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre, et quatre autres membres du Congrès ont appelé la Maison Blanche et le département d’État à “condamner sans équivoque les actions de l’Azerbaïdjan et à cesser toute assistance” à l’Azerbaïdjan.

Aida Sultanova à Londres, Vladimir Isachenkov à Moscou, Nomaan Merchant à Washington et Kirsten Grieshaber à Berlin ont contribué à ce rapport.