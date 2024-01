Armées et unités d’élite déployées : le monde entre-t-il dans une guerre totale ? – Anglais du monde

La guerre entre Israël et le Hamas s’est déjà étendue au Moyen-Orient, et la perspective d’un affrontement entre puissances régionales et mondiales devient de plus en plus probable.​

Source : Liste Jutarnji Jeudi 25 janvier 2024 | 18h02

Profimédia

Jusqu’à présent, les attaques au Moyen-Orient se sont pour l’essentiel limitées à un conflit entre les groupes soutenus par l’Iran, d’une part, et les États-Unis, Israël et leurs alliés, de l’autre. Même si aucun État du Moyen-Orient n’est intéressé à entrer dans un nouveau conflit, chacun d’entre eux se comporte d’une manière qui augmente de façon exponentielle la probabilité d’une escalade de la guerre.

À mesure que les tensions augmentent dans la région, l’équilibre des pouvoirs entre les alliés de l’Amérique et de l’Iran varie d’un pays à l’autre. Depuis le début de la guerre à Gaza, les États-Unis ont considérablement renforcé leur position militaire dans la région, en déployant environ 1 200 soldats américains, un groupe d’attaque de porte-avions et une force expéditionnaire maritime d’environ 2 000 hommes. Dans certains endroits, notamment en Irak et en Syrie, la présence militaire américaine chevauche celle de l’Iran et de ses alliés.

Le Liban, par exemple, abrite le Hezbollah, l’une des forces paramilitaires les plus puissantes du Moyen-Orient. Si la taille exacte de l’arsenal du groupe islamiste chiite est inconnue, les experts estiment qu’il compte entre 150 000 et 200 000 missiles à guidage de précision, roquettes et mortiers. Le chef du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, affirme que le groupe compte 100 000 combattants, dont des soldats actifs et des réservistes. L’Iran serait le principal fournisseur d’armes du groupe militant libanais.

En Irak, Téhéran exerce une influence significative sur plusieurs groupes paramilitaires chiites étroitement associés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), notamment Kataib Hezbollah, Harakat al-Nujaba et Kataib Sajid al-Shuhada. Le bureau américain du directeur du renseignement national estime que le Kataib Hezbollah compte à lui seul environ 10 000 membres.

Une unité d’élite

L’Organisation Badr, la plus ancienne milice chiite d’Irak, qui entretient les liens les plus étroits avec Téhéran, opère en Irak, tout comme le groupe radical Asaib Ahl Al-Haq. Les groupes soutenus par l’Iran ont mené des dizaines d’attaques contre les forces américaines en Irak depuis le début de la guerre à Gaza, incitant les États-Unis à riposter par des frappes aériennes. Au cours du week-end, des militants soutenus par l’Iran ont lancé plusieurs missiles balistiques et roquettes sur la base aérienne américaine d’Al-Assad en Irak. En 2008, les États-Unis disposaient d’environ 160 000 soldats en Irak, et aujourd’hui, seuls 2 500 soldats environ y sont déployés.

L’Iran a une présence directe en Syrie, où se trouve la Force Quds, une unité d’élite du CGRI, qui gère les opérations à l’étranger. La Syrie abrite également les brigades Zainabiyun et Fatemiyun, des milices chiites liées au CGRI qui recruteraient des combattants afghans et pakistanais. Washington compte environ 800 soldats déployés en Syrie, la plupart dans le nord-est du pays, où les États-Unis soutiennent les Forces démocratiques syriennes (FDS) anti-régime. Il y a également un certain nombre de troupes américaines dans le sud-est de la Syrie, où les États-Unis soutiennent l’Armée syrienne libre, paramilitaire. Outre l’Irak, les militants soutenus par l’Iran attaquent de plus en plus les troupes américaines en Syrie. Au centre du conflit actuel entre l’Iran et les États-Unis se trouvent les rebelles yéménites, qui contrôlent la partie nord du pays et attaquent les navires dans la mer Rouge en représailles à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Les armes des Houthis sont principalement constituées de composants iraniens introduits clandestinement au Yémen. Mais un responsable proche des services de renseignement américains a déclaré à CNN que les Houthis ont depuis procédé à des « changements progressifs » qui ont contribué à une amélioration globale majeure de leurs capacités militaires.

Les forces américaines et britanniques mènent des frappes aériennes conjointes sur les positions des Houthis au Yémen. En décembre, Washington a créé une coalition pour protéger les voies de navigation de la mer Rouge contre les attaques des Houthis. Plus de 20 pays ont rejoint les États-Unis, mais un seul pays dans la région : Bahreïn.

Aide militaire

L’Iran a noué des liens étroits avec le Hamas ces dernières années, mais n’a pas autant d’influence sur le groupe que ses autres alliés. Mais les responsables américains et israéliens estiment que l’Iran envoie chaque année 100 millions de dollars au Hamas et au Jihad islamique, les deux principales factions palestiniennes de la bande de Gaza. D’un autre côté, Israël est le plus grand bénéficiaire de l’aide militaire américaine et, depuis la création de l’État juif en 1948, Washington a fourni environ 130 milliards de dollars d’aide militaire.

Quant aux autres pays arabes du golfe Persique, ce sont les États-Unis qui ont déployé le plus grand nombre de troupes dans la région au Koweït, soit environ 13 500 hommes. Il existe également une présence militaire américaine importante au Qatar. Environ 10 000 soldats américains sont stationnés sur la base aérienne d’Al Udeid, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, qui est également le quartier général du commandement central américain et le centre opérationnel de soutien aérien. Le Qatar a déclaré le 7 octobre qu’il ne soutenait pas le Hamas, mais les responsables israéliens préviennent qu’il soutient et finance le terrorisme depuis des années et que la branche politique du Hamas opère depuis un bureau à Doha.

Plus de 2 700 soldats américains sont stationnés sur la base aérienne « Prince Sultan » en Arabie Saoudite, et environ 3 500 soldats américains sont stationnés aux Émirats arabes unis. Les troupes américaines sont également présentes à Bahreïn, qui abrite le commandement central des forces navales américaines et la cinquième flotte de la marine, ainsi qu’en Jordanie, où sont stationnés environ 3 000 soldats américains.