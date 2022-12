Armée pakistanaise : les forces afghanes bombardent une ville frontalière, tuant 7 personnes

QUETTA, Pakistan (AP) – Un bombardement transfrontalier meurtrier par les forces talibanes afghanes dans une ville frontalière pakistanaise dimanche a tué sept personnes, a déclaré l’armée pakistanaise, alors que les relations continuent de se détériorer entre les deux pays voisins.

La violence qui frappe Chaman dans le sud-ouest du Pakistan fait suite à une série d’incidents et d’attaques meurtriers qui ont fait monter en flèche les tensions entre Islamabad et les dirigeants talibans afghans. Chaman est le principal point de passage frontalier pour le commerce entre les pays.

Le point de passage a été rouvert lundi matin, ont annoncé les autorités.

L’aile des médias de l’armée pakistanaise a initialement déclaré que six personnes étaient mortes dans le bombardement de dimanche, mais le nombre de morts est ensuite passé à sept. Seize autres ont été blessés, a indiqué l’armée, attribuant les pertes aux “tirs non provoqués et aveugles” d’armes lourdes par les forces afghanes sur des civils.

En Afghanistan, un porte-parole du gouverneur de Kandahar, Ataullah Zaid, semble lier les affrontements entre les forces pakistanaises et talibanes à la construction de nouveaux points de contrôle du côté afghan de la frontière.

Il a déclaré qu’un combattant taliban avait été tué et 10 blessés. Trois civils ont également été blessés, a-t-il ajouté.

L’armée pakistanaise a déclaré que les troupes avaient répondu aux tirs afghans, mais n’a pas donné plus de détails. Il a déclaré que le Pakistan avait approché les autorités de la capitale afghane, Kaboul, pour souligner la gravité de l’incident frontalier.

Plus tôt, Akhtar Mohammad, un médecin d’un hôpital gouvernemental à Chaman, a déclaré à l’Associated Press que des balles réelles avaient blessé un total de 27 personnes qui avaient été amenées à l’hôpital pour y être soignées. Il a dit que sept étaient dans un état critique.

Habitant du côté pakistanais de la frontière, Wali Mohammad a emmené son cousin blessé à l’hôpital de Chaman. Il a dit qu’il y avait eu un certain nombre d’explosions suivies de coups de feu rapides.

“Nous étions dans la rue comme n’importe quel autre jour de congé, quand soudain, une grosse explosion s’est fait entendre et des débris ont touché de nombreuses personnes, dont un de mes cousins”, a déclaré Mohammad.

Critiquant les talibans, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif a tweeté lundi : “Le gouvernement intérimaire afghan devrait veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent pas”.

Une fusillade meurtrière en novembre a fermé la frontière à Chaman pendant huit jours, causant de lourdes pertes commerciales et laissant des milliers de personnes bloquées des deux côtés.

Plus tard le mois dernier, l’ambassade du Pakistan à Kaboul a essuyé des tirs. Les responsables pakistanais ont qualifié l’incident d’attaque contre son envoyé là-bas et ont blâmé les responsables talibans pour la violation de la sécurité. Islamabad a également déclaré que les dirigeants afghans abritaient des militants qui commettent des attaques meurtrières sur son sol.

The Associated Press