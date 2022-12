Armée pakistanaise : les forces afghanes bombardent une ville frontalière, tuant 6 personnes

La violence qui frappe Chaman dans le sud-ouest du Pakistan fait suite à une série d’incidents et d’attaques meurtriers qui ont fait monter en flèche les tensions avec les dirigeants talibans afghans. Chaman est le principal point de passage frontalier pour le commerce entre les pays.

L’aile des médias de l’armée pakistanaise a déclaré que l’incendie avait blessé 17 personnes et imputé les pertes aux « tirs non provoqués et aveugles » d’armes lourdes par les forces afghanes sur des civils.