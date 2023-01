Armée pakistanaise : le bilan des accidents de navigation s’élève à 51 morts

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Le nombre de morts dans un accident de bateau dans un lac du nord-ouest du Pakistan au cours du week-end a atteint 51 morts, a annoncé mardi l’armée. Le bateau en bois transportait des enfants et des professeurs d’un séminaire en pique-nique.

La police a déclaré dimanche qu’au moins 10 étudiants se sont noyés après que le grand bateau en bois dans lequel ils se trouvaient a chaviré dans le barrage de Tanda, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Ils ont dit à l’époque que le navire transportait 25 personnes.

Plus tard, cependant, des responsables ont déclaré que le bateau était surpeuplé et transportait en fait 57 personnes, pour la plupart des enfants, et qu’au moins 51 étaient mortes. Qismat Khan, chef de la police du district de Kohat, a déclaré que les autorités avaient remis les corps des victimes pour les enterrer, mais que la police enquêtait toujours.

L’armée a déclaré dans un communiqué que des plongeurs de l’armée et des services d’urgence locaux avaient secouru cinq survivants. Il a indiqué que la recherche de la personne restante se poursuivait.

Khan a déclaré que les victimes auraient pu être évitées si le propriétaire du bateau, également décédé dans l’incident, avait fourni des gilets de sauvetage aux pique-niqueurs. Khan a déclaré que des plongeurs de l’armée et des services d’urgence locaux recherchaient les plaisanciers disparus depuis l’accident de dimanche.

Des centaines de parents et de membres de la famille des enfants disparus et leurs enseignants attendaient près du lac des nouvelles.

“Chaque fois que les plongeurs revenaient avec les corps, nous entendions des cris des proches de ces enfants”, a-t-il déclaré. Des images et des photos fournies par l’armée montraient des plongeurs dans des bateaux revenant avec au moins trois enfants qui ont été secourus puis transportés vers un hôpital voisin. Ils faisaient partie des cinq survivants et figuraient dans un état stable.

Le corps du propriétaire du bateau, Sajid Din, a été retrouvé mardi.

De tels accidents sont fréquents au Pakistan, où des bateaux en bois branlants sont souvent utilisés pour transporter des marchandises et des personnes sur les rivières et les lacs. La plupart opèrent sans gilet de sauvetage.

Riaz Khan, l’Associated Press