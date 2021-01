Le Pakistan dit qu’il est en train de mettre en place la clôture pour arrêter le mouvement des talibans pakistanais, des restes d’Al-Qaïda et d’autres militants étrangers qui pourraient facilement lancer des attaques transfrontalières des deux côtés avant la construction de la clôture. Les responsables pakistanais ont déclaré qu’il était plus facile pour les militants de rentrer en Afghanistan après avoir mené des attaques au Pakistan.

Les autorités ont déclaré que la clôture à la frontière iranienne dans le sud-ouest de la province du Baloutchistan est également en cours pour lutter contre la contrebande et les activités militantes.

L’Afghanistan n’a jamais reconnu la frontière qui traverse le cœur du Pachtoune, affaiblissant le pouvoir du plus grand groupe ethnique d’Afghanistan des deux côtés.

Le Pakistan a déclaré qu’il essayait de mieux gérer la frontière afin que les militants dans aucun des deux pays puissent lancer des attaques transfrontalières, et Iftikhar a déclaré que les efforts avaient déjà joué un rôle clé dans la réduction des attaques des militants au Pakistan.

« Nous ne sommes pas encore sortis du bois, mais nous y sommes presque », a déclaré Iftikhar, indiquant qu’il y a encore des militants à combattre. Cependant, il a affirmé qu’il n’y avait plus de groupes militants organisés, y compris le groupe État islamique, au Pakistan.

Les anciennes régions tribales du Pakistan, y compris le Nord et le Sud Waziristan, étaient considérées comme une « zone interdite » pour les Pakistanais ordinaires et même le personnel militaire en raison de la forte présence de militants, y compris les talibans pakistanais, Al-Qaïda et d’autres interdictions. groupes de militants sunnites nationaux. jusqu’en 2013, lorsque le Pakistan y a lancé des opérations militaires, éliminant les militants mais déplaçant également environ 1 million de personnes.