L’armée pakistanaise affirme que des militants présumés ont attaqué un poste de sécurité et, quelques heures plus tard, ont visé un véhicule transportant des troupes dans le sud-ouest du pays, tuant quatre soldats et quatre insurgés

